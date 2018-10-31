F.Bahçenin gündemi Zico - Alex ikilisi!

Pazar günü sahasında ağırladığı Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeni hoca arayışlarına giren sarı-lacivertli yönetim, henüz kararını vermedi.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:47:11
Güncelleme: 18:49:41
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Şükrü Saracoğlu'nda Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmişti.
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Yeni teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe yönetimi, sık sık toplantı yapıyor.
Konuyla ilgili konuşan usta gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Ersun Yanal, Zico-Alex ikilisi, Blanc, Jupp Heynckes ve Tayfun Korkut gibi isimlerin yönetimde tartışıldığını söyledi.
İşte Niğdelioğlu'nun sözleri:
ERSUN YANAL
"Şu anda verilmiş bir karar yok. Yönetim sosyal medyayı takip ediyor, taraftarın görüşlerine önem veriliyor. Fenerbahçe'nin ligi tanıyan, kulübü tanıyan bir hocaya ihtiyacı var."
"Ersun Yanal'ı taraftar istiyor. Taraftar, 'ey başkanımız biz seni seçtik, sana kredi verdik. Senin ne kadar kredin varsa Ersun Yanal'ın da o kadar kredisi var' diyor."