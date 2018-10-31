F.Bahçenin gündemi Zico - Alex ikilisi! - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe'nin gündemi Zico - Alex ikilisi!

    Pazar günü sahasında ağırladığı Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeni hoca arayışlarına giren sarı-lacivertli yönetim, henüz kararını vermedi.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:47:11 Güncelleme: 18:49:41
    F.Bahçenin gündemi Zico - Alex ikilisi!

    Şükrü Saracoğlu'nda Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    F.Bahçenin gündemi Zico - Alex ikilisi!

    Yeni teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe yönetimi, sık sık toplantı yapıyor.

    F.Bahçenin gündemi Zico - Alex ikilisi!

    Konuyla ilgili konuşan usta gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Ersun Yanal, Zico-Alex ikilisi, Blanc, Jupp Heynckes ve Tayfun Korkut gibi isimlerin yönetimde tartışıldığını söyledi.

    F.Bahçenin gündemi Zico - Alex ikilisi!

    İşte Niğdelioğlu'nun sözleri:

    ERSUN YANAL
    "Şu anda verilmiş bir karar yok. Yönetim sosyal medyayı takip ediyor, taraftarın görüşlerine önem veriliyor. Fenerbahçe'nin ligi tanıyan, kulübü tanıyan bir hocaya ihtiyacı var."

    F.Bahçenin gündemi Zico - Alex ikilisi!

    "Ersun Yanal'ı taraftar istiyor. Taraftar, 'ey başkanımız biz seni seçtik, sana kredi verdik. Senin ne kadar kredin varsa Ersun Yanal'ın da o kadar kredisi var' diyor."

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