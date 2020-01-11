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Falette depremi sonrası Fenerbahçe'de zirve! 3 transfer daha...
Fenerbahçe'de sular ısınmaya başladı... Gineli savunmacı Simon Falette transferinin ardından Sportif Direktör Damien Comolli'nin yaptığı açıklamalar Fenerbahçe'de ortalığı yangın yerine çevirmişti... Bu açıklamaların yapılmasından haberi olmayan sarı lacivertli yönetim, Antalya'da takım ile birlikte kampta olan Fransız spor adamını acilen İstanbul'a çağırıp görüşmüştü. Başkan Ali Koç ile Comolli bir araya geldi. İşte bu görüşmeden çıkan sonuçlar ve transfer kararları...
11 Ocak 2020 Cumartesi 11:03
Güncelleme: 11.01.2020 16:52
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Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Falette transferi sonrası Comolli'nin, yönetimi rahatsız eden açıklamaları sonrası Koç, acil toplantı uyarısı yaptı ve Comolli ile zirve gerçekleşti.
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Koç, habersiz yapılan açıklama nedeniyle Comolli'yi uyardı. Yapılan görüşme sonrası Comolli'nin görevine devam etmesine karar verildi.
Zirvede transfer konusu da konuşuldu. Toplantıda sol bek, kanat forvet ve Rami ayrılırsa stoper transferleri yapılması kararı alındı.
BİR STOPER DAHA GELİYOR
EintrachtFrankfurt'tanSimonFalette'nin transferini Fenerbahçe, stoperde sürpriz bir hamle daha yapma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi Alanyaspor'un defans oyuncusu Welinton için de teklif yapacak.
Alanyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 16 maçta görev aldı ve 2 de gol attı.