Fenerbahçe'de sular ısınmaya başladı... Gineli savunmacı Simon Falette transferinin ardından Sportif Direktör Damien Comolli'nin yaptığı açıklamalar Fenerbahçe'de ortalığı yangın yerine çevirmişti... Bu açıklamaların yapılmasından haberi olmayan sarı lacivertli yönetim, Antalya'da takım ile birlikte kampta olan Fransız spor adamını acilen İstanbul'a çağırıp görüşmüştü. Başkan Ali Koç ile Comolli bir araya geldi. İşte bu görüşmeden çıkan sonuçlar ve transfer kararları...