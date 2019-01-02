Fabregas haftaya imzalıyor! İşte detaylar... - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Fabregas haftaya imzalıyor! İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı İspanyol orta saha Cesc Fabregas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 18:54:14
Fabregas haftaya imzalıyor! İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 16 puanla 17. Sırada tamamlayan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları sürüyor.

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Fabregas haftaya imzalıyor! İşte detaylar...

Yeni yıl öncesi sarı-lacivertlilere İtalya'dan sevindirici bir haber gelmişti.

Fabregas haftaya imzalıyor! İşte detaylar...

İspanyol yıldıza talip olan Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle Fabregas'ın transferinin gerçekleşmesinin zor olduğunu açıklamıştı.

Fabregas haftaya imzalıyor! İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin yıldız orta sahası Fabregas'ın transferini bitirmek için Londra'ya gittiği iddia edilmişti.

Fabregas haftaya imzalıyor! İşte detaylar...

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun transferi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

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