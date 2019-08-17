Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Fenerbahçe 19 Ağustos Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına çıkacak. Sahasında Gazişehir'i konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde hedef ilk maçta galibiyet. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu da şekillenmeye başladı. İşte detaylar...
17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32
Güncelleme: 17.08.2019 09:32
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Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maç saati ilk hafta maç programının yayınlanmasının ardından netleşmişti.
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Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele ilk haftanın kapanış mücadelesi olacak.
Bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya gelen takımların müsabakası Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.
Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sarı lacivertli takım ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı.
Son 15 karşılaşma göz önüne alındığında Fenerbahçe 5 mağlubiyet 4 beraberlik ve 6 galibiyet istatistiğine sahip.