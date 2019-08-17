Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Fenerbahçe 19 Ağustos Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına çıkacak. Sahasında Gazişehir'i konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde hedef ilk maçta galibiyet. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu da şekillenmeye başladı. İşte detaylar...
17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32 Güncelleme: 17.08.2019 09:32
Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maç saati ilk hafta maç programının yayınlanmasının ardından netleşmişti.

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Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele ilk haftanın kapanış mücadelesi olacak.

Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya gelen takımların müsabakası Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sarı lacivertli takım ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı.

Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor

Son 15 karşılaşma göz önüne alındığında Fenerbahçe 5 mağlubiyet 4 beraberlik ve 6 galibiyet istatistiğine sahip.

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