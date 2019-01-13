Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği! İşte o isim - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan sürpriz transfer isteği! İşte o isim
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, mücadele gücü yüksek bir takım yaratmak ve kadroyu bu doğrultuda gençleştirmek istiyor.
13 Ocak 2019 Pazar, 09:18:02
Güncelleme: 09:30:15
Ligde tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ara transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu katması beklenen sarı-lacivertlilerin, bu hafta hareketli günler geçirmesi bekleniyor.
Stoper bölgesine Sadık Çiftpınar'ı alan Fenerbahçe, henüz başka transfer yapabilmiş değil.
Buna karşılık Ozan Tufan, Yiğithan ve Barış Alıcı ikinci yarıda sarı-lacivertli formayı terletemeyecek.
Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe'nin, bir orta saha, kanat ve olursa forvete bir isim daha katması bekleniyor.