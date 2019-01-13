Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği! İşte o isim - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Ersun Yanal'dan sürpriz transfer isteği! İşte o isim

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, mücadele gücü yüksek bir takım yaratmak ve kadroyu bu doğrultuda gençleştirmek istiyor.
13 Ocak 2019 Pazar, 09:18:02 Güncelleme: 09:30:15
Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği! İşte o isim

Ligde tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği! İşte o isim

Ara transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu katması beklenen sarı-lacivertlilerin, bu hafta hareketli günler geçirmesi bekleniyor.

Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği! İşte o isim

Stoper bölgesine Sadık Çiftpınar'ı alan Fenerbahçe, henüz başka transfer yapabilmiş değil.

Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği! İşte o isim

Buna karşılık Ozan Tufan, Yiğithan ve Barış Alıcı ikinci yarıda sarı-lacivertli formayı terletemeyecek.

Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği! İşte o isim

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe'nin, bir orta saha, kanat ve olursa forvete bir isim daha katması bekleniyor.

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