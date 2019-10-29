Ersun Yanal'dan flaş rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Ersun Yanal'dan flaş rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Ersun Yanal'dan flaş rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler kupaya çevrildi. Sarı-Lacivertliler 30 Ekim Çarşamba saat 20.30'da Tarsus İdman Yurdu ile Mersin'de karşılaşacak. Teknik direktör Ersun Yanal, bu karşılaşmada fazla süre alamayan isimlere şans verecek. İşte Yanal'ın kupa 11'i...
29 Ekim 2019 Salı 15:44 Güncelleme: 29.10.2019 15:46
Ersun Yanal'dan flaş rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

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Ersun Yanal'dan flaş rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Mersin Stadı'nda oynanacak maç, 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ersun Yanal'dan flaş rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk olacak.

Ersun Yanal'dan flaş rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti.

Ersun Yanal'dan flaş rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.

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