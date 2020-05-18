Emre Belözoğlu'dan Nuri Şahin'e sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

Fenerbahçe, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki yıldızla temas kurdu. Önümüzdeki sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun Nuri Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte ikili arasında konuşulanlar...