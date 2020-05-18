Emre Belözoğlu'dan Nuri Şahin'e sürpriz telefon! İşte konuşulanlar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu'dan Nuri Şahin'e sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

Emre Belözoğlu'dan Nuri Şahin'e sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

Fenerbahçe, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki yıldızla temas kurdu. Önümüzdeki sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun Nuri Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte ikili arasında konuşulanlar...

18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:41 Güncelleme: 18.05.2020 06:53
Emre Belözoğlu'dan Nuri Şahin'e sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

Transferde mevcut koşullar nedeniyle bonservissiz isimlere yönelecek Fenerbahçe'de ilk temas kurulan isimlerden birinin Nuri Şahin olduğu ortaya çıktı.

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Emre Belözoğlu'dan Nuri Şahin'e sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

Sarı-lacivertlilerin, iki sezondur Werder Bremen forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki yıldız isimle temas kurduğu öğrenildi.

Emre Belözoğlu'dan Nuri Şahin'e sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

Almanya alt yapısında yetişmesine rağmen Türk Milli Takımı'nı tercih edip 52 kez ay-yıldızlı formayı giyen Nuri'nin, Türkiye'ye gelme fikrine hayli sıcak baktığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu'dan Nuri Şahin'e sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ
Alt yapısından çıktığı Borussia Dortmund'da kaptanlığa kadar yükselen, Real Madrid, Liverpool gibi dev kulüplerin de formasını giyen Nuri'nin, kariyerinin son dönemini çok sevdiği Türkiye'de geçirmek istediği öğrenildi.

Emre Belözoğlu'dan Nuri Şahin'e sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

SÜRPRİZ TELEFON!
Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde telefonla temas kurduğu Nuri'nin, "Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz" dediği kaydedildi.

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