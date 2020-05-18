Emre Belözoğlu'dan Nuri Şahin'e sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

Fenerbahçe, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki yıldızla temas kurdu. Önümüzdeki sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun Nuri Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte ikili arasında konuşulanlar...
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:41
Güncelleme: 18.05.2020 06:53
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Transferdemevcut koşullar nedeniylebonservissiz isimlere yönelecekFenerbahçe'de ilk temas kurulan isimlerdenbirinin Nuri Şahin olduğu ortaya çıktı.
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Sarı-lacivertlilerin,iki sezondur Werder Bremen forması giyen vekulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındakiyıldız isimle temas kurduğu öğrenildi.
Almanyaalt yapısında yetişmesine rağmen Türk Milli Takımı'nıtercih edip 52 kez ay-yıldızlı formayı giyen Nuri'nin,Türkiye'ye gelme fikrine hayli sıcak baktığı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ Altyapısından çıktığı Borussia Dortmund'da kaptanlığa kadar yükselen, Real Madrid, Liverpool gibi dev kulüplerin de formasını giyen Nuri'nin, kariyerinin son dönemini çok sevdiği Türkiye'de geçirmek istediği öğrenildi.
SÜRPRİZ TELEFON! Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde telefonla temas kurduğu Nuri'nin, "Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz" dediği kaydedildi.