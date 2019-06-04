Eljif Elmas'a tarihi teklif! - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Eljif Elmas'a tarihi teklif!

Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın geleceğini parlak gören dünya devi, Makedon orta saha için adı geçen takımlara transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, eğer resmi teklif gelirse genç yıldızından tarihi bir bonservis bedeli kazanacak.

4 Haziran 2019 Salı 09:29
Eljif Elmas'a tarihi teklif!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için transfer savaşı devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eljif Elmas'a tarihi teklif!

Sarı-Lacivertlilerin iki sezon önce kadrosuna kattığı Elmas, adeta ismi gibi parladı.

Eljif Elmas'a tarihi teklif!

Fenerbahçe Eljif'i Robotnicki'den 180 bin Euro gibi düşük bir bedelle transfer etmişti.

Eljif Elmas'a tarihi teklif!

Transferin gerçekleşmesindeki en büyük pay ise eski Fenerbahçeli basketbolcu Pero Antic olmuştu.

Eljif Elmas'a tarihi teklif!

19 yaşındaki yıldızın iki sezon sonunda güncel transfer değeri ise 7.5 milyon Euro oldu...

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