Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın geleceğini parlak gören dünya devi, Makedon orta saha için adı geçen takımlara transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, eğer resmi teklif gelirse genç yıldızından tarihi bir bonservis bedeli kazanacak.
4 Haziran 2019 Salı 09:29
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için transfer savaşı devam ediyor.
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Sarı-Lacivertlilerin iki sezon önce kadrosuna kattığı Elmas, adeta ismi gibi parladı.
Fenerbahçe Eljif'i Robotnicki'den 180 bin Euro gibi düşük bir bedelle transfer etmişti.
Transferin gerçekleşmesindeki en büyük pay ise eski Fenerbahçeli basketbolcu Pero Antic olmuştu.
19 yaşındaki yıldızın iki sezon sonunda güncel transfer değeri ise 7.5 milyon Euro oldu...