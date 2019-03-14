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Eljif Elmas'a talip var: Leicester City, Tottenham, Manchester City ve Real Madrid!
Zinedine Zidane'ın yeniden teknik direktörlük görevine geldiği İspanyol devi Real Madrid, İngiliz ekipleri Manchester City, Leicester City ve Tottenham Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ı istiyor.
14 Mart 2019 Perşembe 09:24 Güncelleme: 14.03.2019 10:52
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Fenerbahçe ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Eljif Elmas, bu sezon 34 maçta oynadı ve 1 gol attı.
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