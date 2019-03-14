Eljif Elmas'a talip var: Leicester City, Tottenham, Manchester City ve Real Madrid! - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
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Eljif Elmas'a talip var: Leicester City, Tottenham, Manchester City ve Real Madrid!

Zinedine Zidane'ın yeniden teknik direktörlük görevine geldiği İspanyol devi Real Madrid, İngiliz ekipleri Manchester City, Leicester City ve Tottenham Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ı istiyor.
14 Mart 2019 Perşembe 09:24 Güncelleme: 14.03.2019 10:52
Eljif Elmas'a talip var: Leicester City, Tottenham, Manchester City ve Real Madrid!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı fakat Başakşehir maçındaki performansı sonrasında iyice morali bozulan Eljif Elmas'a talip var!

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Eljif Elmas'a talip var: Leicester City, Tottenham, Manchester City ve Real Madrid!

İngiliz ekibi Leicester'a yakın haber kaynakları, Fenerbahçeli Eljif'in sezon sonun Leicester City'e gideceğini ısrarla yazıyor.

Eljif Elmas'a talip var: Leicester City, Tottenham, Manchester City ve Real Madrid!

Makedon orta saha oyuncusu için Tottenham, Manchester City ve Real Madrid'in de ilgisi olduğu belirtiliyor...

Eljif Elmas'a talip var: Leicester City, Tottenham, Manchester City ve Real Madrid!

Fenerbahçe ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Eljif Elmas, bu sezon 34 maçta oynadı ve 1 gol attı.

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Eljif Elmas'a talip var: Leicester City, Tottenham, Manchester City ve Real Madrid!
Eljif Elmas'a talip var: Leicester City, Tottenham, Manchester City ve Real Madrid!
Eljif Elmas'a talip var: Leicester City, Tottenham, Manchester City ve Real Madrid!
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