Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin gerçekleşmesi bekleniyordu. Napoli'nin hem Fenerbahçe ile hem Eljif'le anlaşmasına rağmen transferin açıklanmamasının nedeni belli oldu.
21 Temmuz 2019 Pazar 10:55
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, gözler Eljif Elmas'ın satışında...
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Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin artık resmi olarak açıklanması bekleniyordu.
İki kulüp yönetimi bonservis bedeli ve bonuslarda anlaşma sağladı, sadece resmi açıklama yapılmadı.
Transfer sürecinin uzamasında 19 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan babası Cevat Elmas'ın satıştan pay istemesi olduğu öğrenildi.
Makedon yıldızın 295 bin euroya transfer edilip, 18 milyon euroya varan bir bedelle satılmasından sarı-lacivertli kulüp çok önemli bir kâr elde edecek.