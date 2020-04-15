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Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok...
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Belçika basını tarafından sarı-lacivertli ekip için Wilmots yazılsa da asıl hedefin Eusebio Di Francesco olduğu ortaya çıktı. Sarı Kanaryalar'ın el sıkıştığı iddia edilen Francesco 3 yıldız oyuncusuyla birlikte gelecek. Üstelik bir tanesi Galatasaray'ın eski yıldızı...
15 Nisan 2020 Çarşamba 06:56
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Fenerbahçe'de şu andaiki büyük gündemmaddesi var. İlki koronavirüssebebiyle kulübünmali döngüsünün sağlanmasıikincisi ise yeni hocanınkim olacağı.
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İlki içinyönetim kısa, orta ve uzunvadeli çözümler ararkenikincisi için ise Avrupa'danfarklı iddialar geliyor. Belçikabasını, eski MilliTakım teknik direktörleriMarc Wilmots'un Fenerbahçeile anlaştığını duyururkenİtalyanlardan isebambaşka bir iddia geldi.
OYUNCULARINI ARADI
İtalyanların popüler radyo istasyonlarından RadioKissKiss, Fenerbahçe'nin Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco ile el sıkıştığını hatta tarafların oyuncu transferlerini dahi görüştüklerini iddia etti.
Haberde Di Francesco'nun Roma'dan eski öğrencileri Javier Pastore, Maxime Gonalons ve Galatasaray'dan devre arasında ayrılan Steven Nzonzi ile temas kurduğu belirtildi. Francesco'nun 3 yıldızını kendisiyle birlikte İstanbul'a götüreceği iddia edildi.
HEDEF SANCISIZ DÖNÜŞÜM
Eusebio Di Francesco, Fenerbahçe'nin yeni hocası olursa birlikte çalışma alışkanlığı olduğu oyuncularını da yanına alacak.