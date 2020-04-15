Haberler Galeri Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok...

Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Belçika basını tarafından sarı-lacivertli ekip için Wilmots yazılsa da asıl hedefin Eusebio Di Francesco olduğu ortaya çıktı. Sarı Kanaryalar'ın el sıkıştığı iddia edilen Francesco 3 yıldız oyuncusuyla birlikte gelecek. Üstelik bir tanesi Galatasaray'ın eski yıldızı...

15 Nisan 2020 Çarşamba 06:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





