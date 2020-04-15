Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok...

Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Belçika basını tarafından sarı-lacivertli ekip için Wilmots yazılsa da asıl hedefin Eusebio Di Francesco olduğu ortaya çıktı. Sarı Kanaryalar'ın el sıkıştığı iddia edilen Francesco 3 yıldız oyuncusuyla birlikte gelecek. Üstelik bir tanesi Galatasaray'ın eski yıldızı...
15 Nisan 2020 Çarşamba 06:56
Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok...

Fenerbahçe'de şu anda iki büyük gündem maddesi var. İlki koronavirüs sebebiyle kulübün mali döngüsünün sağlanması ikincisi ise yeni hocanın kim olacağı.

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Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok...

İlki için yönetim kısa, orta ve uzun vadeli çözümler ararken ikincisi için ise Avrupa'dan farklı iddialar geliyor. Belçika basını, eski Milli Takım teknik direktörleri Marc Wilmots'un Fenerbahçe ile anlaştığını duyururken İtalyanlardan ise bambaşka bir iddia geldi.

Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok...

OYUNCULARINI ARADI

İtalyanların popüler radyo istasyonlarından Radio Kiss Kiss, Fenerbahçe'nin Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco ile el sıkıştığını hatta tarafların oyuncu transferlerini dahi görüştüklerini iddia etti.

Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok...

Haberde Di Francesco'nun Roma'dan eski öğrencileri Javier Pastore, Maxime Gonalons ve Galatasaray'dan devre arasında ayrılan Steven Nzonzi ile temas kurduğu belirtildi. Francesco'nun 3 yıldızını kendisiyle birlikte İstanbul'a götüreceği iddia edildi.

Di Francesco Fenerbahçe'ye 3 isimle geliyor! Galatasaray'a şok...

HEDEF SANCISIZ DÖNÜŞÜM

Eusebio Di Francesco, Fenerbahçe'nin yeni hocası olursa birlikte çalışma alışkanlığı olduğu oyuncularını da yanına alacak.

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