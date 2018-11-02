Derbide saha karıştı! İşte o anlar - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Derbide saha karıştı! İşte o anlar

    Galatasaray-Fenerbahçe maçında taç pozisyonunun ardından Fenerbahçeli Hasan Ali ve Galatasaray'ın teknik ekibinden Hasan Şaş kısa süreli gerginlik yaşadı
    2 Kasım 2018 Cuma, 22:21:36 Güncelleme: 22:22:38
    Derbide saha karıştı! İşte o anlar

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Derbide saha karıştı! İşte o anlar

    Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

    Derbide saha karıştı! İşte o anlar

    36. dakikada taç atışı esnasında tartışan ikiliyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erwin Koeman sakinleştirdi.

    Derbide saha karıştı! İşte o anlar

    Ndiaye ile Soldado arasında da tartışma çıktı. Tartışma yedek kulübelerine sıçradı. Fatih Terim devreye girdi. Olay tatlıya bağlandı.

    Derbide saha karıştı! İşte o anlar

    İşte o anlar

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