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Derbide saha karıştı! İşte o anlar
Galatasaray-Fenerbahçe maçında taç pozisyonunun ardından Fenerbahçeli Hasan Ali ve Galatasaray'ın teknik ekibinden Hasan Şaş kısa süreli gerginlik yaşadı
2 Kasım 2018 Cuma, 22:21:36
Güncelleme: 22:22:38
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.
36. dakikada taç atışı esnasında tartışan ikiliyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erwin Koeman sakinleştirdi.
Ndiaye ile Soldado arasında da tartışma çıktı. Tartışma yedek kulübelerine sıçradı. Fatih Terim devreye girdi. Olay tatlıya bağlandı.