Derbi öncesi kritik gelişme!

Bugünkü Galatasaray derbisi sonrası nihai kararın verileceği dile getirildi. Yerli ve yabancı tüm adaylar masaya yatırıldı. Sarı-lacivertli takımın şu anda hazırda anlaştığı bir teknik adam bulunmuyor. Bu nedenle sürecin biraz daha zaman alabileceği aktarıldı.