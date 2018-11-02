Derbi öncesi kritik gelişme!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, geleceği merak konusu olan Sportif Direktör Damien Comolli ile ilgili düşüncesi merak ediliyordu.
2 Kasım 2018 Cuma, 19:48:22
Güncelleme: 20:27:22
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ÖZ ELEŞTİRİDE BULUNDU!
Sarı-lacivertlilerin 1 numaralı ismi, kendisini de katarak bazı öz eleştirilerde bulundu.
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COMOLLI İÇİN ELEŞTİRİ!
Milliyet'in haberine göre; Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'ye de eleştirilerde bulundu. Koç, "Comolli, takıma müdahale etmekte geç kaldı" dedi, bunun da etkisiyle takımın bir türlü toparlanamadığını kaydetti.
YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. Fenerbahçe TV eski genel müdürü İhsan Topaloğlu'nun veda yemeğinin ardından geç saatlere kadar durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertlilerde Başkan Koç, futbol takımının mevcut durumunda baş sorumlunun kendisi olduğunu belirtti.
TEKNİK ADAM KONUSU DA GÖRÜŞÜLDÜ
Fransız idarecinin çok daha önce kontrolü ele alması gerektiğini ifade etti. Bu konuşmaların ardından yönetim kurulu kendi içinde hoca adaylarını masaya yatırdı.
Bugünkü Galatasaray derbisi sonrası nihai kararın verileceği dile getirildi. Yerli ve yabancı tüm adaylar masaya yatırıldı. Sarı-lacivertli takımın şu anda hazırda anlaştığı bir teknik adam bulunmuyor. Bu nedenle sürecin biraz daha zaman alabileceği aktarıldı.