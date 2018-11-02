Derbi öncesi kritik gelişme! - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Derbi öncesi kritik gelişme!

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, geleceği merak konusu olan Sportif Direktör Damien Comolli ile ilgili düşüncesi merak ediliyordu.

    2 Kasım 2018 Cuma, 19:48:22 Güncelleme: 20:27:22
    Derbi öncesi kritik gelişme!

    ÖZ ELEŞTİRİDE BULUNDU!

    Sarı-lacivertlilerin 1 numaralı ismi, kendisini de katarak bazı öz eleştirilerde bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Derbi öncesi kritik gelişme!

    COMOLLI İÇİN ELEŞTİRİ!

    Milliyet'in haberine göre; Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'ye de eleştirilerde bulundu. Koç, "Comolli, takıma müdahale etmekte geç kaldı" dedi, bunun da etkisiyle takımın bir türlü toparlanamadığını kaydetti.

    Derbi öncesi kritik gelişme!

    YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. Fenerbahçe TV eski genel müdürü İhsan Topaloğlu'nun veda yemeğinin ardından geç saatlere kadar durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertlilerde Başkan Koç, futbol takımının mevcut durumunda baş sorumlunun kendisi olduğunu belirtti.

    Derbi öncesi kritik gelişme!

    TEKNİK ADAM KONUSU DA GÖRÜŞÜLDÜ

    Fransız idarecinin çok daha önce kontrolü ele alması gerektiğini ifade etti. Bu konuşmaların ardından yönetim kurulu kendi içinde hoca adaylarını masaya yatırdı.

    Derbi öncesi kritik gelişme!

    Bugünkü Galatasaray derbisi sonrası nihai kararın verileceği dile getirildi. Yerli ve yabancı tüm adaylar masaya yatırıldı. Sarı-lacivertli takımın şu anda hazırda anlaştığı bir teknik adam bulunmuyor. Bu nedenle sürecin biraz daha zaman alabileceği aktarıldı.

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