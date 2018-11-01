Comolliye rağmen 11 milyon TL prim! - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Comolli'ye rağmen 11 milyon TL prim!

    Fenerbahçe'de derbi öncesi seferberlik ilan eden Başkan Ali Koç, bu sezon bir ilke imza attı.

    1 Kasım 2018 Perşembe, 15:58:21 Güncelleme: 16:10:16
    Comolliye rağmen 11 milyon TL prim!

    Sarı-lacivertli yönetim, Ankaragücü mağlubiyeti sonrası pazartesi sabahı gittikleri Samandıra'da derbi maçına prim uygulaması yapacaklarını açıkladı.

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    Comolliye rağmen 11 milyon TL prim!

    Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçının kazanılması halinde Samandıra'da 11 milyon TL prim dağıtacak.

    Comolliye rağmen 11 milyon TL prim!

    Yeni yönetim, prim uygulamasını daha önce devreye sokmak istemiş ancak Sportif Direktör Damien Comolli bunun doğru olmadığını ifade ederek yönetimin girişimlerini her defasında engellemişti.

    Comolliye rağmen 11 milyon TL prim!

    DAĞITIM ŞEKLİNİ YÖNETİM BELİRLEYECEK

    Yönetim bu kez Comolli'ye rağmen kararı aldı ve teknik heyet, futbolcular ile Samandıra personeline maçın kazanılması halinde prim sözü verdi. Primin dağıtım şeklini ise yönetim belirleyecek.

    Comolliye rağmen 11 milyon TL prim!

    Maça 11'de başlayan, sonradan giren, kadroda olan ama oynamayan futbolcular farklı farklı ücretler alacak. Yönetimin sonuç gelmesi halinde bu uygulamayı önümüzdeki maçlarda da devam ettireceği kaydedildi.

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