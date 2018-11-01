Comolliye rağmen 11 milyon TL prim!

DAĞITIM ŞEKLİNİ YÖNETİM BELİRLEYECEK

Yönetim bu kez Comolli'ye rağmen kararı aldı ve teknik heyet, futbolcular ile Samandıra personeline maçın kazanılması halinde prim sözü verdi. Primin dağıtım şeklini ise yönetim belirleyecek.