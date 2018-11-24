Comollinin efsane cuma listesi! - Galeri - Fotomaç
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Comolli'nin 'efsane cuma' listesi!

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, tüm dünyayı saran 'efsane cuma' alışveriş etkinliğine ayak uydurdu. İşte Fenerbahçe'nin transfer pazarında 'efsane cuma' listesine aldığı yıldızlar.
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 00:35:12 Güncelleme: 07:51:48
    Comollinin efsane cuma listesi!

    Fenerbahçe, Steaua Bükreş'in 20 yaşındaki kanat oyuncusu Dennis Man'ı istiyordu.

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    Comollinin efsane cuma listesi!

    Rumen ekibinin çılgın başkanı Gigi Becali "Bize 3 milyon euro önermişler. Bir tane sıfır eksik. 30 verirlerse transferini onaylarım. Roma 11 milyon euro önerdi, onlara vermedim" dedi.

    Comollinin efsane cuma listesi!

    Piyasanın nabzını tutan transfermarkt, genç futbolcuya 2.7 milyon euro değer biçiyor.

    Comollinin efsane cuma listesi!

    MATIP İÇİN RAKİP ÇIKTI!

    Kanarya'nın gündemindeki stoper adaylarından Joel Matip'in transferinde rakip çıktı

    Comollinin efsane cuma listesi!

    Liverpool'da fazla şans bulamayan 27 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertlilerin radarına takılmıştı.

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