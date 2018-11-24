Comollinin efsane cuma listesi! - Galeri - Fotomaç
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Comolli'nin 'efsane cuma' listesi!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, tüm dünyayı saran 'efsane cuma' alışveriş etkinliğine ayak uydurdu. İşte Fenerbahçe'nin transfer pazarında 'efsane cuma' listesine aldığı yıldızlar.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 00:35:12
Güncelleme: 07:51:48
Fenerbahçe, Steaua Bükreş'in 20 yaşındaki kanat oyuncusu Dennis Man'ı istiyordu.
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Rumen ekibinin çılgın başkanı Gigi Becali "Bize 3 milyon euro önermişler. Bir tane sıfır eksik. 30 verirlerse transferini onaylarım. Roma 11 milyon euro önerdi, onlara vermedim" dedi.
Piyasanın nabzını tutan transfermarkt, genç futbolcuya 2.7 milyon euro değer biçiyor.
MATIP İÇİN RAKİP ÇIKTI!
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