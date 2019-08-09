Comolli'den bir bomba daha! İşte kritik Gustavo toplantısında yaşananlar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Comolli'den bir bomba daha! İşte kritik Gustavo toplantısında yaşananlar

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, Luiz Gustavo transferi için futbolcuyla Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte kritik toplantıda yaşananlar...

9 Ağustos 2019 Cuma 10:25
Comolli'den bir bomba daha! İşte kritik Gustavo toplantısında yaşananlar

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor...

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Comolli'den bir bomba daha! İşte kritik Gustavo toplantısında yaşananlar

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, Luiz Gustavo transferi için futbolcuyla Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Comolli'den bir bomba daha! İşte kritik Gustavo toplantısında yaşananlar

İşte bu kritik toplantıda yaşananlar ve transferin detayları;

Comolli'den bir bomba daha! İşte kritik Gustavo toplantısında yaşananlar

Transfer çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdüren Fenerbahçe'de önemli detaylar ortaya çıktı.

Comolli'den bir bomba daha! İşte kritik Gustavo toplantısında yaşananlar

30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya Münih'te AUDI Cup'a katılan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, çok önemli hamlelerde bulundu.

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