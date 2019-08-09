HaberlerGaleriComolli'den bir bomba daha! İşte kritik Gustavo toplantısında yaşananlar
Comolli'den bir bomba daha! İşte kritik Gustavo toplantısında yaşananlar
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, Luiz Gustavo transferi için futbolcuyla Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte kritik toplantıda yaşananlar...
9 Ağustos 2019 Cuma 10:25
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, Luiz Gustavo transferi için futbolcuyla Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi.
İşte bu kritik toplantıda yaşananlar ve transferin detayları;
Transfer çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdüren Fenerbahçe'de önemli detaylar ortaya çıktı.
30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya Münih'te AUDI Cup'a katılan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, çok önemli hamlelerde bulundu.