Cemil Turan isyan etti! "Fenerbahçe bu durumda olamaz"
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolcunun efsane ismi Cemil Turan'dan önemli açıklamalar... Sarı lacivertli efsane golcü, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin bugünkü durumunu değerlendirdi. Turan, "Fenerbahçe'm bu şekilde ve bu konumda olamaz, olmamalı. Yanlışlar çok büyük." dedi. İşte detaylar...
Hatta İngilizlerin daha genç yaşta yakın takibe aldığı, Arsenal'in bu oyuncuyu transfer edebilmek için üç temsilcisini İstanbul'da Divan Otelinde günlerce nöbete yatıracak kadar önem verdiği büyük bir yıldızdı Cemil Turan… Şimdilerde koronavirüs sebebiyle yazlığında ailece inzivaya çekilen efsane futbol adamı ile iki saate yakın doyumsuz bir tele-röportaj yaptık. Her "Fenerbahçe" deyişimizde kelimeler âdeta boğazında düğümlendi… Buyurun efsaneyi dinleyelim... (Türkiye Gazetesi)
SUÇLUSU KİM?
"Amacım suçlu aramak değil, bir durum tespiti yaptım hepsi bu. Üstelik bu durum sadece bugünkü yönetimin; Ali Koç ve ekibinin hatası da değil Aziz Yıldırım Başkan'dan beri devam eden bir yanlışlar manzumesi... Mesela Caner ve Gökhan'ı göndermek hataydı, onların yerlerinin hâlâ doldurulamamış olması ise daha büyük hata."
O BİR GOL MAKİNESİ
Fenerbahçe formasıyla üç defa "Gol Kralı"olan Cemil Turan, sarı-lacivertli formayla üç de Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca iki Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Türkiye Kupası, iki de Başbakanlık Kupası havaya kaldırdı. Futbol hayatı boyunca 666 maça çıkıp rakip filelere 322 gol kaydetti.