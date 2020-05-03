Cemil Turan isyan etti! "Fenerbahçe bu durumda olamaz"

SUÇLUSU KİM?

"Amacım suçlu aramak değil, bir durum tespiti yaptım hepsi bu. Üstelik bu durum sadece bugünkü yönetimin; Ali Koç ve ekibinin hatası da değil Aziz Yıldırım Başkan'dan beri devam eden bir yanlışlar manzumesi... Mesela Caner ve Gökhan'ı göndermek hataydı, onların yerlerinin hâlâ doldurulamamış olması ise daha büyük hata."