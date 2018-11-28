Burhan Karaçam: Fenerbahçeye 5 milyar lira lazım

Burhan Karaçam: "Fenerbahçe'ye 5 milyar lira lazım"

Önceki gün yapılan Fenerbahçe Futbol A.Ş. genel kurulunda Başkan vekili Burhan Karaçam, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu: "Yaklaşık 3.5 milyar TL borç yükünden, yaklaşık 1.5 milyar gibi cari dönem için gelir ihtiyacından bahsediyoruz. Yönetilmesi gereken kaynak ihtiyacımız yaklaşık 5 milyar TL ama gelirlerimiz 800 milyon TL."

28 Kasım 2018 Çarşamba, 09:43:24 Güncelleme: 11:17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





