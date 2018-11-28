Burhan Karaçam: Fenerbahçeye 5 milyar lira lazım

Burhan Karaçam: "Fenerbahçe'ye 5 milyar lira lazım"
Önceki gün yapılan Fenerbahçe Futbol A.Ş. genel kurulunda Başkan vekili Burhan Karaçam, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu: "Yaklaşık 3.5 milyar TL borç yükünden, yaklaşık 1.5 milyar gibi cari dönem için gelir ihtiyacından bahsediyoruz. Yönetilmesi gereken kaynak ihtiyacımız yaklaşık 5 milyar TL ama gelirlerimiz 800 milyon TL."
28 Kasım 2018 Çarşamba, 09:43:24
Güncelleme: 11:17:46
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Önceki gün yapılan Fenerbahçe Futbol A.Ş. genel kurulunda Başkan vekili Burhan Karaçam, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Karaçam şunları söyledi: "Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren hem Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin hem de Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği olmak üzere tüm Fenerbahçe yapısının mali durumunu dikkatle takibe aldık."
"Bildiğiniz gibi sermaye artırımı yaptık, yeni sponsorluk anlaşmalarına imza attık ve gelirlerimizi artırıp giderlerimizi düzenleme konusunda yoğun çalışmalarımız devam ediyor."
KISA SÜREDE OLMAYACAK "Eski dönemden devralınan borcun büyüklüğü ve bu borçlar için cari dönem gelirlerinin büyük ölçüde temlik edilmiş olmasından dolayı zor durumdayız. Camiamızın desteğiyle bu yük için çaba sarf ediyoruz. "
"Daha iyiye gideceğimizi size söyleyebilirim ama bunun kısa süre olmayacağını da belirtmek istiyorum. Gelirlerimizi artırıp giderlerimizi kısmaya çalışıyoruz. Kamuoyunun iyi anlamasını isteriz ki mücadelemizin iki ayağı bulunmaktadır."