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Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldız Fenerbahçe'ye! Özel madde devreye sokulacak
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mevki için temaslar devam ederken, hücum bölgesine doğrudan katkı verecek bir isim üzerinde yoğunlaşıldı. Sarı-lacivertliler aradığı ismi Almanya'da buldu. Attığı gollerle Bundesliga'yı kavuran yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesindeki özel maddeyle çubuklu formayı giymesi bekleniyor.
29 Mayıs 2020 Cuma 10:06
Güncelleme: 29.05.2020 10:06
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Bu sezon transferde farklı bir yol haritası belirleyen sarı-lacivertlilerde yaş kriteri en belirleyici unsurlardan biri olacak.
Buna göre transfer hedeflerini belirleyen Fenerbahçe yönetimi bir süredir hücum bölgesine oyuncu bakıyordu.
Mevlüt Erdinç'in beklenen katkıyı verememesi ve Vedat Muriqi'nin gol yollarında Kruse'yle birlikte yalnız kalması sarı-lacivertli yönetimi arayışlara itti.
Bu arayışlar sonuç verdi ve Fenerbahçe aradığı golcüyü Almanya Bundesliga'da buldu.