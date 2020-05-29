Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldız Fenerbahçe'ye! Özel madde devreye sokulacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldız Fenerbahçe'ye! Özel madde devreye sokulacak

Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldız Fenerbahçe'ye! Özel madde devreye sokulacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mevki için temaslar devam ederken, hücum bölgesine doğrudan katkı verecek bir isim üzerinde yoğunlaşıldı. Sarı-lacivertliler aradığı ismi Almanya'da buldu. Attığı gollerle Bundesliga'yı kavuran yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesindeki özel maddeyle çubuklu formayı giymesi bekleniyor.
29 Mayıs 2020 Cuma 10:06 Güncelleme: 29.05.2020 10:06
Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldız Fenerbahçe'ye! Özel madde devreye sokulacak

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldız Fenerbahçe'ye! Özel madde devreye sokulacak

Bu sezon transferde farklı bir yol haritası belirleyen sarı-lacivertlilerde yaş kriteri en belirleyici unsurlardan biri olacak.

Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldız Fenerbahçe'ye! Özel madde devreye sokulacak

Buna göre transfer hedeflerini belirleyen Fenerbahçe yönetimi bir süredir hücum bölgesine oyuncu bakıyordu.

Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldız Fenerbahçe'ye! Özel madde devreye sokulacak

Mevlüt Erdinç'in beklenen katkıyı verememesi ve Vedat Muriqi'nin gol yollarında Kruse'yle birlikte yalnız kalması sarı-lacivertli yönetimi arayışlara itti.

Bundesliga'yı kasıp kavuran yıldız Fenerbahçe'ye! Özel madde devreye sokulacak

Bu arayışlar sonuç verdi ve Fenerbahçe aradığı golcüyü Almanya Bundesliga'da buldu.

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