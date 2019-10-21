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Bu görüntüler çok konuşulur! İşte Emre Belözoğlu'nun o fedakarlığı
Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı, "Oynayabiliyorsam sorun yok demektir. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim" dedi. Bandajla oynayan 39 yaşındaki oyuncunun kenara geldikten sonra tedavisi yapılırken çektiği acı yüzüne yansıdı. İşte o görüntüler...
21 Ekim 2019 Pazartesi 08:40
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Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki maestrosu Emre Belözoğlu, dün yine ders verdi.
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Kaburgasındaki sakatlığa rağmen takımını yalnız bırakmayıp bir de asist yapan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.
Sakat olmasına rağmen oynamayı tercih etmesi hakkındaki soruyu yanıtlayan milli oyuncu şunları söyledi;
"Kaburgamda kırık var. Bunu acıtasyon haline getirmenin anlamı yok. Oynayabiliyorsam sorun yok.
Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider"