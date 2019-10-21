Bu görüntüler çok konuşulur! İşte Emre Belözoğlu'nun o fedakarlığı

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı, "Oynayabiliyorsam sorun yok demektir. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim" dedi. Bandajla oynayan 39 yaşındaki oyuncunun kenara geldikten sonra tedavisi yapılırken çektiği acı yüzüne yansıdı. İşte o görüntüler...