Bu görüntüler çok konuşulur! İşte Emre Belözoğlu'nun o fedakarlığı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Bu görüntüler çok konuşulur! İşte Emre Belözoğlu'nun o fedakarlığı

Bu görüntüler çok konuşulur! İşte Emre Belözoğlu'nun o fedakarlığı

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı, "Oynayabiliyorsam sorun yok demektir. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim" dedi. Bandajla oynayan 39 yaşındaki oyuncunun kenara geldikten sonra tedavisi yapılırken çektiği acı yüzüne yansıdı. İşte o görüntüler...

21 Ekim 2019 Pazartesi 08:40
Bu görüntüler çok konuşulur! İşte Emre Belözoğlu'nun o fedakarlığı

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki maestrosu Emre Belözoğlu, dün yine ders verdi.

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Bu görüntüler çok konuşulur! İşte Emre Belözoğlu'nun o fedakarlığı

Kaburgasındaki sakatlığa rağmen takımını yalnız bırakmayıp bir de asist yapan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bu görüntüler çok konuşulur! İşte Emre Belözoğlu'nun o fedakarlığı

Sakat olmasına rağmen oynamayı tercih etmesi hakkındaki soruyu yanıtlayan milli oyuncu şunları söyledi;

Bu görüntüler çok konuşulur! İşte Emre Belözoğlu'nun o fedakarlığı

"Kaburgamda kırık var. Bunu acıtasyon haline getirmenin anlamı yok. Oynayabiliyorsam sorun yok.

Bu görüntüler çok konuşulur! İşte Emre Belözoğlu'nun o fedakarlığı

Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider"

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