Bir dönem kadro dışıydı! Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Bir dönem kadro dışıydı! Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu

Bir dönem kadro dışıydı! Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu

Fenerbahçe'de, ligin yeniden başlatılacağının açıklanmasının ardından Riva'da yapılan kamp çalışmaları için kadroya alınmayan Mauricio Isla'nın alternatifi takım içinden belirlendi. İşte bir dönem kadro dışı bile kalan o isim...

31 Mayıs 2020 Pazar 10:54
Bir dönem kadro dışıydı! Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu

Fenerbahçe'ye 2017 yılında Fransız ekibi Monaco'dan transfer olan Nabil Dirar sarı-lacivertli takımda adeta bir başarı öyküsü yazıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir dönem kadro dışıydı! Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu

2018-19 sezonu başında kadro dışı bırakılan ve Dereağzı'na gönderilen Faslı futbolcu, Ersun Yanal'ın gelişiyle affedilmiş ve sezonun ikinci yarısındaki maçların çoğunda görev yapmıştı.

Bir dönem kadro dışıydı! Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu

34 yaşındaki orta saha bu sezon sergilediği performansla hem taraftarlarını mutlu etti hem de tam bir joker oldu.

Bir dönem kadro dışıydı! Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu

Sezon başında Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı nedeniyle sol beke geçen Dirar, burada gösterdiği performansla alkış almıştı.

Bir dönem kadro dışıydı! Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe teknik heyetinin, sağ bek Mauricio Isla'nın idari izinli sayılması dolayısıyla doğan boşlukta Dirar'ı sağ bekte görevlendireceği bildirildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA