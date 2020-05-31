HaberlerGaleriBir dönem kadro dışıydı! Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu
Bir dönem kadro dışıydı! Şimdi Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu
Fenerbahçe'de, ligin yeniden başlatılacağının açıklanmasının ardından Riva'da yapılan kamp çalışmaları için kadroya alınmayan Mauricio Isla'nın alternatifi takım içinden belirlendi. İşte bir dönem kadro dışı bile kalan o isim...
31 Mayıs 2020 Pazar 10:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'ye 2017 yılında Fransız ekibi Monaco'dan transfer olan Nabil Dirar sarı-lacivertli takımda adeta bir başarı öyküsü yazıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2018-19 sezonu başında kadro dışı bırakılan ve Dereağzı'na gönderilen Faslı futbolcu, Ersun Yanal'ın gelişiyle affedilmiş ve sezonun ikinci yarısındaki maçların çoğunda görev yapmıştı.
34 yaşındaki orta saha bu sezon sergilediği performansla hem taraftarlarını mutlu etti hem de tam bir joker oldu.
Sezon başında Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı nedeniyle sol beke geçen Dirar, burada gösterdiği performansla alkış almıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe teknik heyetinin, sağ bek Mauricio Isla'nın idari izinli sayılması dolayısıyla doğan boşlukta Dirar'ı sağ bekte görevlendireceği bildirildi.