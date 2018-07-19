Bas Dost imzayı attı! - Galeri - Fotomaç
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Bas Dost imzayı attı!

    Kulüplerimizin uzun süredir ilgilendiği Bas Dost'un transferi sonuçlandı. İşte Hollandalının imza attığı sözleşme...
    19 Temmuz 2018 Perşembe, 12:47:14 Güncelleme: 13:11:20
    Bas Dost imzayı attı!
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    Bas Dost imzayı attı!

    Portekiz spor gazetesi O Jogo'da yer alan haberlere göre, Sporting Lizbon'un yeni başkanı Sousa Cintra'nın Bas Dost'un kontratına zam yaparak, 29 yaşındaki yıldızla sözleşme uzatmak için el sıkıştığı öne sürüldü

    Bas Dost imzayı attı!
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    Bas Dost imzayı attı!

    Portekiz ekibiyle, 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan Dost'un, kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

    Bas Dost imzayı attı!
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    Bas Dost imzayı attı!

    Öte yandan 29 yaşındaki Hollandalının serbest kalma bedelinin ise yeni sözleşmesinde 60 milyon Euro'ya çıkacağı öğrenildi.

    Bas Dost imzayı attı!
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    Bas Dost imzayı attı!

    Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinin ligde oynadığı 30 karşılaşmada forma şansı bulan Bas Dost, 27 gol atarken 4 de asist yaptı.

    Bas Dost imzayı attı!
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    Bas Dost imzayı attı!

    Bas Dost'un adı 3 büyük kulübümüzle de anılıyordu.

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