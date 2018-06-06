Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım şoke oldu: 'İhanete uğradık...'
BU KADARINI BEKLEMİYORLARDI
Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde tarihi bir sonuç alan Ali Koç ve ekibi ise, her ne kadar farklı kazanacaklarını düşünseler de bu kadar büyük bir fark beklemiyorlardı. Katılım sayısını doğru tahmin eden Koç kanadı, rakiplerinin 2 katı kadar oy alacaklarını bekliyorlardı. Fakat neredeyse 4 katlık bir fark oluşması Ali Koç ve ekibine de az da olsun sürpriz yaşattı.
Seçimden bir gün önce Kürek Şubesi'ni ziyaret ederek destek isteyen Yıldırım'a üyeler, "Ekrem Eray Arda geçmişte bizim şubede sporcu olarak bulundu. Ancak biz kendisini istemiyoruz. Başka bir isim önerelim onu alın listenize" diyerek teklifte bulundular. Yıldırım'ın bu isteği geri çevirmesi üzerine de Kürek Şubesi, Ali Koç'u destekleme kararı aldı.
İHANETE UĞRADIK
Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, seçimi kaybetmelerini kendilerine verilen sözlerin tutulmamasına bağladı. Ali Yıldırım'ın yakın çevresine "Büyük ihanete uğradık. Bize söz verip oy atacağını söyleyenler sözleride durmadı. Hiçbiri vaadini yerine getirmedi" diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi.
KAYBETTİREN HATALAR
20 yılda gördüğü 10. G.Saray şampiyonluğu.
G.Saray'ın onun döneminde 2 yıldız birden takması.
2 şampiyonluk önde aldığı F.Bahçe'yi G.Saray'ın 2 yıldız gerisine düşürmesi.
Seçim stratejisini sadece 3 Temmuz üzerine kurgulaması.
Kendisi için sokaklara dökülen, gaz yiyen 10 binleri görmezden gelip sadece "ben" demesi.
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