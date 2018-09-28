Aykut Kocaman Cocuya gönderme: Ben olsaydım... - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Aykut Kocaman Cocu'ya gönderme: "Ben olsaydım..."

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Phillip Cocu yönetimindeki takımın performansını nasıl bulduğu merak ediliyordu...
    28 Eylül 2018 Cuma, 07:46:24 Güncelleme: 07:48:29
    Aykut Kocaman Cocu'ya gönderme: "Ben olsaydım..."
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    • 9
    Aykut Kocaman Cocuya gönderme: Ben olsaydım...

    Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de kalsaydı ulaşacağı puanı söyledi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Aykut Kocaman Cocu'ya gönderme: "Ben olsaydım..."
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    • 9
    Aykut Kocaman Cocuya gönderme: Ben olsaydım...

    AVRUPA Ligi'ndeki Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası ligde Beşiktaş karşısında da 3 puan alamayan Sarı-Lacivertli ekibin Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu, son 10 sezonun en kötü 6. hafta performansını sergiledi.

    Aykut Kocaman Cocu'ya gönderme: "Ben olsaydım..."
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    • 9
    Aykut Kocaman Cocuya gönderme: Ben olsaydım...

    Cocu önderliğinde Kanarya 6. haftayı 7 puanla kapattı. Fenerbahçe, 11 sezon önce Luis Aragones önderliğinde Cocu döneminden daha az puan toplamıştı.

    Aykut Kocaman Cocu'ya gönderme: "Ben olsaydım..."
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    • 9
    Aykut Kocaman Cocuya gönderme: Ben olsaydım...

    Cocu, bu sezon ligdeki performansıyla geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman'ı da geçemedi. Kocaman, Cocu'nun ilk 6 haftada karşılaştığı rakiplere karşı geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.

    Aykut Kocaman Cocu'ya gönderme: "Ben olsaydım..."
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    • 9
    Aykut Kocaman Cocuya gönderme: Ben olsaydım...

    YOLUMUZA DEVAM EDERDİK

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Phillip Cocu yönetimindeki takımın performansını nasıl bulduğu merak ediliyordu.

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