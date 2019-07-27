Aranan stoper altyapıda bulundu! İşte Fenerbahçe'nin yeni tankı | Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de sakatlık krizi sonrası bir nebze olsun sevindiren gelişme... Sarı lacivertlilerde peş peşe gelen kötü haberler sonrası çözüm bulundu. Eski oyuncusu Simon Kjaer için gün sayan Kanarya'da transferin sonuca bağlanması an meselesi ancak henüz sıkıntılar giderilmiş değil. Hal böyle olunca Fenerbahçeli kurmaylar, eli kolu bağlı oturmak yerine mevcut kadroya takviyeyi altyapıdan yaptı. İşte o isim ve oyuncuya dair bilgiler...