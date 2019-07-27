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Aranan stoper altyapıda bulundu! İşte Fenerbahçe'nin yeni tankı | Son dakika haberleri
Fenerbahçe'de sakatlık krizi sonrası bir nebze olsun sevindiren gelişme... Sarı lacivertlilerde peş peşe gelen kötü haberler sonrası çözüm bulundu. Eski oyuncusu Simon Kjaer için gün sayan Kanarya'da transferin sonuca bağlanması an meselesi ancak henüz sıkıntılar giderilmiş değil. Hal böyle olunca Fenerbahçeli kurmaylar, eli kolu bağlı oturmak yerine mevcut kadroya takviyeyi altyapıdan yaptı. İşte o isim ve oyuncuya dair bilgiler...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:12
Güncelleme: 27.07.2019 17:41
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Yurt dışı kamp çalışmalarının ilk bölümünde Avusturya'da bulunan ve 2 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, Audi Cup öncesinde talihsizlikler yaşadı.
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Hertha Berlin ile kampın son günü oynanan hazırlık maçında ayak bileği burkulan Tolgay Arslan'ın dışında Serdar Aziz'den de kötü haber gelmesi tedirginlik yarattı.
Saha kenarında yapılan müdahale sonunda sedye ile oyun alanını terk eden Tolgay, 1.5 ay gibi bir süre takımda yer almayacak.
Aynı karşılaşmada takım arkadaşlarından Jailson'un vuruşunda eline top çarpan ve saha kenarında yapılan tedavi sonrası bandaj takılan Serdar Aziz'in çekilen MR sonucu el bileğinde çatlak olması sebebiyle 1 aya yakın süre takımla birlikte olamayacağı ifade edildi.
Fenerbahçe teknik heyeti yaşanan bu olumsuzlukların ardından kafa karmaşası yaşasa da Stuttgart'tan altyapıya ve profesyonel sözleşme imzalanan isim imdada yetişti.