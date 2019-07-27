Fenerbahçe'den Chelsea kararı ve peş peşe ayrılıklar! Tarihi operasyon... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den Chelsea kararı ve peş peşe ayrılıklar! Tarihi operasyon... Son dakika haberleri 

Fenerbahçe'den Chelsea kararı ve peş peşe ayrılıklar! Tarihi operasyon... Son dakika haberleri 

Fenerbahçe'de tarihi bir gelişme yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor ve bu saatlerde yeni kararlar da alınıyor... Kanarya'da şampiyonluk hasretinin 5 yıla çıkması, yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal'ı ciddi bir karar aşamasına getirdi. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve tarihi operasyonun ayrıntıları...

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:18 Güncelleme: 27.07.2019 13:20
Fenerbahçe'den Chelsea kararı ve peş peşe ayrılıklar! Tarihi operasyon... Son dakika haberleri

Geçen yıl Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi gençleri büyük umutlarla transfer eden sarı lacivertli takım flaş bir adım atıyor...

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Fenerbahçe'den Chelsea kararı ve peş peşe ayrılıklar! Tarihi operasyon... Son dakika haberleri

Sarı lacivertliler, geçen sezon işler yolunda gitmeyince tecrübeli futbolcuları oynatmak zorunda kaldı ve gençler forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'den Chelsea kararı ve peş peşe ayrılıklar! Tarihi operasyon... Son dakika haberleri

Bu sezon da şampiyonluk için tecrübeli isimlere şans verecek olan Fenerbahçe ise tarihi bir operasyona hazırlandı.

Fenerbahçe'den Chelsea kararı ve peş peşe ayrılıklar! Tarihi operasyon... Son dakika haberleri

Fenerbahçe camiasının şampiyonluğa şartlanması nedeniyle yeni sezonda ağırlıklı olarak tecrübeli oyuncuların forma giymeleri birçok genç ismin yedek kalması kaçınılmaz olacak...

Fenerbahçe'den Chelsea kararı ve peş peşe ayrılıklar! Tarihi operasyon... Son dakika haberleri

Hedef şampiyonluk olunca risk minimum tutulacak ve haliyle de Ferdi, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Oytun Özdoğan gibi gençler ya hiç oynatılmayacak ya da az süre alacak.

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