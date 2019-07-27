Fenerbahçe'den Chelsea kararı ve peş peşe ayrılıklar! Tarihi operasyon... Son dakika haberleri 

Fenerbahçe'de tarihi bir gelişme yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor ve bu saatlerde yeni kararlar da alınıyor... Kanarya'da şampiyonluk hasretinin 5 yıla çıkması, yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal'ı ciddi bir karar aşamasına getirdi. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve tarihi operasyonun ayrıntıları...