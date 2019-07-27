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Fenerbahçe'den Chelsea kararı ve peş peşe ayrılıklar! Tarihi operasyon... Son dakika haberleri
Fenerbahçe'de tarihi bir gelişme yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor ve bu saatlerde yeni kararlar da alınıyor... Kanarya'da şampiyonluk hasretinin 5 yıla çıkması, yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal'ı ciddi bir karar aşamasına getirdi. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve tarihi operasyonun ayrıntıları...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:18
Güncelleme: 27.07.2019 13:20
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Geçen yıl Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi gençleri büyük umutlarla transfer eden sarı lacivertli takım flaş bir adım atıyor...
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Sarı lacivertliler, geçen sezon işler yolunda gitmeyince tecrübeli futbolcuları oynatmak zorunda kaldı ve gençler forma şansı bulamadı.
Bu sezon da şampiyonluk için tecrübeli isimlere şans verecek olan Fenerbahçe ise tarihi bir operasyona hazırlandı.
Fenerbahçe camiasının şampiyonluğa şartlanması nedeniyle yeni sezonda ağırlıklı olarak tecrübeli oyuncuların forma giymeleri birçok genç ismin yedek kalması kaçınılmaz olacak...
Hedef şampiyonluk olunca risk minimum tutulacak ve haliyle de Ferdi, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Oytun Özdoğan gibi gençler ya hiç oynatılmayacak ya da az süre alacak.