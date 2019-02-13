Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti - Fotomaç
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Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti
Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea'den kiraladığı Ganalı yıldız Andre Ayew hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
13 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertliler Ganalı yıldızı sezon başında satın alma opsiyonu ile kiralamıştı.
Başkan Ali Koç, basın toplantısında opsiyonun çok yüksek olduğunu ve isteseler de kullanamayacaklarını açıklamıştı.
Ayew'in transferi konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı...
Gana basınında yer alan habere göre, Swansea'ye Andre Ayew için 45 milyon sterlinlik teklif yapıldığı yazıldı.