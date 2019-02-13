Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea'den kiraladığı Ganalı yıldız Andre Ayew hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
13 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Sarı-Lacivertliler Ganalı yıldızı sezon başında satın alma opsiyonu ile kiralamıştı.

Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Başkan Ali Koç, basın toplantısında opsiyonun çok yüksek olduğunu ve isteseler de kullanamayacaklarını açıklamıştı.

Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Ayew'in transferi konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı...

Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Gana basınında yer alan habere göre, Swansea'ye Andre Ayew için 45 milyon sterlinlik teklif yapıldığı yazıldı.

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