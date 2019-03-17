Ali Koç'tan itiraf! Fenerbahçe'ye şok - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ali Koç'tan itiraf! Fenerbahçe'ye şok

Ali Koç'tan itiraf! Fenerbahçe'ye şok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Köln'de taraftar dernekleri tarafından düzenlenen baloya katıldı. Baloda açıklamalarda bulunan Başkan Koç, kötü bir haber verdi.

17 Mart 2019 Pazar 09:04 Güncelleme: 17.03.2019 09:13
Ali Koç'tan itiraf! Fenerbahçe'ye şok

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Almanya'nın Köln kentinde, Köln Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği ve Fenerbahçe Yurtdışı Dernekleri temsilcilerinin katıldığı 22. Yıl Balosu'nda konuştu.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINI KAPIYOR! TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Koç'tan itiraf! Fenerbahçe'ye şok

Koç, "Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali sıkıntıları ve bunları aşmak için yapılan fedakarlıkları tam kavranmadığı, ciddiyetinin tam anlaşılmadığı hatta hafife alındığını üzülerek görüyorum. Demek ki ben bunları yeterince anlatamamışım." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan itiraf! Fenerbahçe'ye şok

Başkan seçilmeden kısa süre önce yine Köln'de "Bugün Türk futbolu çok ciddi mali kriz içinde, pilimiz bitti" dediğini hatırlatan Koç, "Bunun içinden hep beraber bir seferberlik ruhu içinde çıkabileceğimizi, ancak omuz omuza verirsek, çorbada herkesin tuzu olursa bu sıkıntıdan kurtulabileceğimizi ama öncesinde fedakarlıkların en büyüğünü de bizlerin yapacağını ifade etmiştim. Çok şükür 3 Haziran'da seçildik, göreve geldik ve biz elimizden gelen desteği ben ve yönetim kulübümüz olarak kulübümüze yaptık. Bu, sadece nefes almamızı sağlayacaktır." dedi.

Ali Koç'tan itiraf! Fenerbahçe'ye şok

Göreve geldiklerinde kulübün 600 milyon avronun üstünde borcu olduğunu, icralar geldiğini ve gelecek üç yılın gelirinin şimdiden tüketilmiş olduğunu anlatan Koç, tüm bu sıkıntılara rağmen kulübün bütçesini düzeltmeye çalıştıklarını ve bugünlere geldiklerini, diğer kulüplerin de benzer sorunları yaşadığını söyledi.

Ali Koç'tan itiraf! Fenerbahçe'ye şok

"Cezayla karşı karşıyayız ama aşabiliriz"

UEFA'nın Financial Fair Play olarak bilinen kuralları çerçevesinde bazı yükümlülükleri yerine getirme zorunlulukları olduğunu hatırlatan Koç, "Financial Fair Play nedir? UEFA ile üç yıllık bir anlaşma yaptık, bu mayıs ayında bitiyor. Üç yıllık gelir gider tablosunda 30 milyon avro eksi yapma hakkımız var. bugün itibarıyla eksi 90 milyondayız. Mayıs ayına kadar 60 milyon avro kar etmemiz lazım ki, böyle bir şey söz konusu değil. Yani ceza almakla karşı karşıyayız fakat bunu hep beraber aşabiliriz." diye konuştu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN