Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.
SLIMANI ALDIĞI HABER SONRASI YIKILDI | GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ersun Yanal'ın bu sezonki kadrodan hiç memnun olmadığı takımda köklü değişikliklere gitmeyi planladığı öğrenildi.
F.BAHÇE G.SARAY'DAN 1 TRANSFER DAHA YAPIYOR! | DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
Önümüzdeki sezonun şampiyon takımını kurmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için beklemeye geçti.
COMOLLININ FİŞİNİ ÇEKEN OLAY! ERSUN YANAL... HABERİ İÇİN TIKLAYIN