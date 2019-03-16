Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ile prensipte anlaşma sağlandığı iddia edildi. Gelecek sona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Ali Koç'un bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu, Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesih ederse transferin gerçekleşeceği konuşuluyor.
16 Mart 2019 Cumartesi 21:40 Güncelleme: 17.03.2019 08:02
Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Ersun Yanal'ın bu sezonki kadrodan hiç memnun olmadığı takımda köklü değişikliklere gitmeyi planladığı öğrenildi.

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Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Önümüzdeki sezonun şampiyon takımını kurmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için beklemeye geçti.

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Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Son olarak Sivas maçında oynanan kötü oyun Ersun Yanal'ı harekete geçirdi.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Maçın kazanılması bile deneyimli hocayı tatmin etmezken önümüzdeki sezonun ilk transferi için bomba bir iddia ortaya atıldı.

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