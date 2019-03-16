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Fenerbahçeli Slimani'ye bir şok daha!
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla Leicester'dan kiralanan Islam Slimani, ülkesinden gelen haberle yıkıldı. Cezayirli futbolcu gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini toplamıştı.
16 Mart 2019 Cumartesi 17:22 Güncelleme: 16.03.2019 17:44
Fenerbahçe'de Islam Slimani Leicester'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı. Cezayirli oyuncu aldığı haber karşısında yıkıldı.
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Sarı-lacivertlilerde beklentileri bir türlü karşılayamayan Slimani, taraftarların büyük tepkisini çekmişti.
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