Fenerbahçeli Slimani'ye bir şok daha! - Fotomaç
16 Mart 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli Slimani'ye bir şok daha!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla Leicester'dan kiralanan Islam Slimani, ülkesinden gelen haberle yıkıldı. Cezayirli futbolcu gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini toplamıştı.
16 Mart 2019 Cumartesi 17:22 Güncelleme: 16.03.2019 17:44
Fenerbahçeli Slimani'ye bir şok daha!

Fenerbahçe'de Islam Slimani Leicester'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı. Cezayirli oyuncu aldığı haber karşısında yıkıldı.

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Fenerbahçeli Slimani'ye bir şok daha!

Sarı-lacivertlilerde beklentileri bir türlü karşılayamayan Slimani, taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

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Fenerbahçeli Slimani'ye bir şok daha!

Cezayirli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 15 defa forma giyme şansı bulmuş, bu maçlarda sadece 1 gol kaydedebilmişti.

Fenerbahçeli Slimani'ye bir şok daha!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-3 mağlup olduğu Kayseri maçında fileleri sarsabilen 30 yaşındaki futbolcu taraftarların hedefindeki isim oldu.

Fenerbahçeli Slimani'ye bir şok daha!

İslam Slimani son olarak ülkesinden gelen haberle sarsıldı.

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