Alex De Souza'dan Galatasaray sözleri!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan ve gol krallıkları, asist krallıkları gibi birçok kişisel başarıya sahip olan Brezilyalı efsane oyuncularımızdan Alex de Souza, bir organizasyon için geldiği İstanbul'da 8 sezon formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi de ziyaret etti."