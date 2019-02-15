Alex De Souza'dan Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na ziyarette bulundu. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex De Souza, stada gerçekleştirdiği ziyaret sonrası FB TV'de açıklamalarda bulundu.
15 Şubat 2019 Cuma 19:24
Güncelleme: 15.02.2019 19:24
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane oyuncularından Alex de Souza, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Stadı gezen efsane kaptan, daha sonra Fenerbahçe TV'de yayınlanan 14/16 programına katıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan ve gol krallıkları, asist krallıkları gibi birçok kişisel başarıya sahip olan Brezilyalı efsane oyuncularımızdan Alex de Souza, bir organizasyon için geldiği İstanbul'da 8 sezon formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi de ziyaret etti."
"Büyük başarılara imza attığı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine yıllar sonra ayak basan Alex, ardından soyunma odasını gezdi" denildi.
Fenerbahçe Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan Alex, sözlerine şu sözler ile devam etti: