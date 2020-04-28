HaberlerGaleriAl İttihad'ın Fenerbahçe planını yazdılar! Aleksandar Prijovic...
Al İttihad'ın Fenerbahçe planını yazdılar! Aleksandar Prijovic...
Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmesi... Gelecek sezona dair çalışmlarına hız veren sarı lacivertliler için Arap basınından sürpriz plan yazıldı... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle mali anlamda büyük sıkıntı yaşayan Kanarya'nın, transfer piyasasındaki bonservissiz ve ya maliyeti düşük oyunculara baktığı bilinirken, Al İttihad'ın konu ile ilgili yapacağı teklif ortaya çıktı! İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
28 Nisan 2020 Salı 16:08
Güncelleme: 28.04.2020 16:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe için Arap basınında sürpriz bir iddia geldi... Buna göre Al İttihad Başkanı Anmar Al-Haili, sarı lacivertlilerin kapısını sürpriz bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Suudi basınından konu ile ilgili yansıyan detaylar şu şekilde;
"Dar boğazda bulunan Al İttihad, ekonomik sıkıntıdan çıkmaya çalışıyor.
Al İttihad kulüp yönetimi, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle, oyuncularından, eski antrenörlerinden ve diğer gelen taleplerle beraber, ciddi mali sorunla mücadele ediyor.
Anmar Al-Haili başkanlığındaki kulüp yönetimi, mali kaynakların yetersiz olması ve kendisine gelen baskılar neticesinde kulübün yükünü azaltmak için acilen fon toplamaya başladı. Öte yandan Haili, kulübün onursal üyeleriyle iletişim kurmaya ve para toplamaya çalışıyor.