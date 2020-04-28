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Al İttihad'ın Fenerbahçe planını yazdılar! Aleksandar Prijovic...

Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmesi... Gelecek sezona dair çalışmlarına hız veren sarı lacivertliler için Arap basınından sürpriz plan yazıldı... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle mali anlamda büyük sıkıntı yaşayan Kanarya'nın, transfer piyasasındaki bonservissiz ve ya maliyeti düşük oyunculara baktığı bilinirken, Al İttihad'ın konu ile ilgili yapacağı teklif ortaya çıktı! İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

28 Nisan 2020 Salı 16:08 Güncelleme: 28.04.2020 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





