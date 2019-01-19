Aatif isyan etti: Bu muameleyi hak etmedim - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Aatif isyan etti: "Bu muameleyi hak etmedim"

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif'ın transferi sıkıntılı geçti.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 08:29:47 Güncelleme: 08:39:02
Aatif isyan etti: Bu muameleyi hak etmedim

Fenerbahçe defterini kapatarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutan Aatif Chahechouhe'nun transfer süreci bir hayli sıkıntılı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aatif isyan etti: Bu muameleyi hak etmedim

Bunda en büyük etken ise Faslı futbolcuya yapılan muamele ve kulüpten alacağının bulunmasıydı. Geçen sezon Mehmet Ekici karşılığında Trabzonspor'a gitmediği için kadro dışı kalan Aatif bu sezon da farklı bir sebeple kadro dışı bırakıldı.

Aatif isyan etti: Bu muameleyi hak etmedim

Üç ay takımdan uzak kalan tecrübeli oyuncu, her fırsatta haksız yere kadro dışı kaldığını ifade ediyordu. Ardından futbolcu sürpriz şekilde affedildi.

Aatif isyan etti: Bu muameleyi hak etmedim

Kendisinden ikinci yarı çok şey beklendiği ve bir an önce hazır olması gerektiği ifade edildi. Milliyet'in haberine göre; Bu motivasyonla kampta yoğun bir program uygulayan ve forma mücadelesi içine giren Aatif'a Çaykur Rizespor'dan teklif geldi. Bu teklif sonrası durum değişti.

Aatif isyan etti: Bu muameleyi hak etmedim

Faslı futbolcu adeta takımdan ayrılmaya zorlandı. Geçen sezon yaşadığı baskının bir benzeri ile bir kez daha karşı karşıya kalan Aatif, bu yaşadığı sıkıntıyı yönetime şu şekilde iletti:

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN