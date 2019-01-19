Aatif isyan etti: "Bu muameleyi hak etmedim"

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif'ın transferi sıkıntılı geçti.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 08:29:47
Güncelleme: 08:39:02
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Fenerbahçe defterini kapatarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutan Aatif Chahechouhe'nun transfer süreci bir hayli sıkıntılı oldu.
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Bunda en büyük etken ise Faslı futbolcuya yapılan muamele ve kulüpten alacağının bulunmasıydı. Geçen sezon Mehmet Ekici karşılığında Trabzonspor'a gitmediği için kadro dışı kalan Aatif bu sezon da farklı bir sebeple kadro dışı bırakıldı.
Üç ay takımdan uzak kalan tecrübeli oyuncu, her fırsatta haksız yere kadro dışı kaldığını ifade ediyordu. Ardından futbolcu sürpriz şekilde affedildi.
Kendisinden ikinci yarı çok şey beklendiği ve bir an önce hazır olması gerektiği ifade edildi. Milliyet'in haberine göre; Bu motivasyonla kampta yoğun bir program uygulayan ve forma mücadelesi içine giren Aatif'a Çaykur Rizespor'dan teklif geldi. Bu teklif sonrası durum değişti.
Faslı futbolcu adeta takımdan ayrılmaya zorlandı. Geçen sezon yaşadığı baskının bir benzeri ile bir kez daha karşı karşıya kalan Aatif, bu yaşadığı sıkıntıyı yönetime şu şekilde iletti: