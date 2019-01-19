Aatif isyan etti: "Bu muameleyi hak etmedim"

Kendisinden ikinci yarı çok şey beklendiği ve bir an önce hazır olması gerektiği ifade edildi. Milliyet'in haberine göre; Bu motivasyonla kampta yoğun bir program uygulayan ve forma mücadelesi içine giren Aatif'a Çaykur Rizespor'dan teklif geldi. Bu teklif sonrası durum değişti.