Dünya Kupasının en iyi 11i belli oldu - Galeri - Fotomaç
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:17:51 Güncelleme: 10:18:27
    Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
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    • 21
    Dünya Kupasının en iyi 11i belli oldu

    KALECİ: Hugo Lloris, Fransa

    Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
    • 2
    • 21
    Dünya Kupasının en iyi 11i belli oldu

    SOL BEK: Lucas Hernandez, Fransa

    Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
    • 3
    • 21
    Dünya Kupasının en iyi 11i belli oldu

    STOPER: Harry Maguire-İngiltere

    Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
    • 4
    • 21
    Dünya Kupasının en iyi 11i belli oldu

    STOPER: Diego Godin, Uruguay

    Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
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    Dünya Kupasının en iyi 11i belli oldu

    SAĞ BEK: Sime Vrsaljko, Hırvatistan

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