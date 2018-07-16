Dünya Kupasının en iyi 11i belli oldu - Galeri - Fotomaç
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Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:17:51
Güncelleme: 10:18:27
Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
KALECİ: Hugo Lloris, Fransa
Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
SOL BEK: Lucas Hernandez, Fransa
Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
STOPER: Harry Maguire-İngiltere
Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
STOPER: Diego Godin, Uruguay
Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu
SAĞ BEK: Sime Vrsaljko, Hırvatistan