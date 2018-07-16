Dünya Kupasının en güzel golleri - Galeri - Fotomaç
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Dünya Kupası'nın en güzel golleri
FIFA, Dünya Kupası'nda atılan en güzel 18 golü belirledi. Listede Quaresma'nın İran'a attığı gol de var. İşte o goller...
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 15:11:16
Güncelleme: 15:35:19
Dünya Kupası'nın en güzel golleri
FIFA, 2018 Dünya Kupası'ın en güzel golü için 18 adayı açıkladı. 23 Temmuz'a kadar FIFA'nın sitesinden ve mobil uygulamasından goller oylanabilecek. İşte o goller...
Dünya Kupası'nın en güzel golleri
Nacho - Portekiz'e attığı gol
Dünya Kupası'nın en güzel golleri
Adnan Januzaj - İngiltere'ye attığı gol
Dünya Kupası'nın en güzel golleri
Artem Dzyuba - Mısır'a attığı gol
Dünya Kupası'nın en güzel golleri
Philippe Coutinho - İsviçre'ye attığı gol