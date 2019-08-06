Transfer dönemi boyunca adı hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la anılan yıldız futbolcu, kulübünün Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçının kadrosuna dahil edilmedi. Bu durum söylentileri daha da alevlendirdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
6 Ağustos 2019 Salı 16:04
Güncelleme: 06.08.2019 16:04
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Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala takımlar transfer çalışmalarını yoğunlaştırarak devam ettiriyor.
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Galatasaray ve Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirmek için aynı oyuncunun peşine düşmüştü.
Yıldız futbolcuyla ilgili gelen haberler iki takımı da sevindirecek nitelikte...
Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar, Portekiz ekibinin Krasnodar ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Kamerunlu futbolcu artık rahat rahat transfer görüşmelerini yürütebilecek.