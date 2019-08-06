Transfer dönemi boyunca adı hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la anılan yıldız futbolcu, kulübünün Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçının kadrosuna dahil edilmedi. Bu durum söylentileri daha da alevlendirdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)