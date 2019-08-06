Transferde adı geçiyordu! Kadroya alınmadı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Transferde adı geçiyordu! Kadroya alınmadı

Transfer dönemi boyunca adı hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la anılan yıldız futbolcu, kulübünün Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçının kadrosuna dahil edilmedi. Bu durum söylentileri daha da alevlendirdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

6 Ağustos 2019 Salı 16:04 Güncelleme: 06.08.2019 16:04
Transferde adı geçiyordu! Kadroya alınmadı

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala takımlar transfer çalışmalarını yoğunlaştırarak devam ettiriyor.

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Transferde adı geçiyordu! Kadroya alınmadı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Galatasaray ve Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirmek için aynı oyuncunun peşine düşmüştü.

Transferde adı geçiyordu! Kadroya alınmadı

Yıldız futbolcuyla ilgili gelen haberler iki takımı da sevindirecek nitelikte...

Transferde adı geçiyordu! Kadroya alınmadı

Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar, Portekiz ekibinin Krasnodar ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Transferde adı geçiyordu! Kadroya alınmadı

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Kamerunlu futbolcu artık rahat rahat transfer görüşmelerini yürütebilecek.

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