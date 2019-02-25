Sosyal medyada Kagawa tepkileri

Beşiktaş ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında karşı karşıya geldi. Kagawa ilk yarıda oynadığı futbolla dikkat çekti. İşte sosyal medyada Kagawa yorumları...
25 Şubat 2019 Pazartesi 22:54
Güncelleme: 25.02.2019 23:28
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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki müthiş oyununda Japon futbolcu Kagawa ön plana çıkmıştı. İşte sosyal medyada Kagawa yorumları;
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Shinji Kagawa bu coğrafyaya fazla.
Vizyoner başkan getirsin yabancı sınırını, kagawa'yı marcao'yu izleyeceğimize puyol sadık, tarık çamdal gibi oyuncuları izleyelim.
Aziz Yıldırım'ın harcadığı topçular oyunu domine ediyor.(Gökhan , Lens ) bir tanesi de en baba yedek Caner. Kagawa şiir gibi oynuyor. Siz ne konuşuyosunuz ya. Bizim kadroda FB kalitesinde 2,3 topçu ya var yok Ersun ne yapsın ? İçerde Konyayı yenemedik Bjkyi nasıl yenicez.
Kagawa ikinci yeni hareketini kıskandırıyor... #BJKvFB Adam gidiyor Kagawa gibi tartışmasız bir transfer yapıyor. Sen küme düşme potasındayken 1 ay Tolgay-Serdar peşinde koşuyorsun. Komedi ya.