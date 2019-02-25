Sosyal medyada Kagawa tepkileri

Aziz Yıldırım'ın harcadığı topçular oyunu domine ediyor.(Gökhan , Lens ) bir tanesi de en baba yedek Caner. Kagawa şiir gibi oynuyor. Siz ne konuşuyosunuz ya. Bizim kadroda FB kalitesinde 2,3 topçu ya var yok Ersun ne yapsın ? İçerde Konyayı yenemedik Bjkyi nasıl yenicez.

