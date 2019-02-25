Sosyal medyada Kagawa tepkileri - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Sosyal medyada Kagawa tepkileri

Beşiktaş ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında karşı karşıya geldi. Kagawa ilk yarıda oynadığı futbolla dikkat çekti. İşte sosyal medyada Kagawa yorumları...
25 Şubat 2019 Pazartesi 22:54 Güncelleme: 25.02.2019 23:28
Sosyal medyada Kagawa tepkileri

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki müthiş oyununda Japon futbolcu Kagawa ön plana çıkmıştı. İşte sosyal medyada Kagawa yorumları;

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Sosyal medyada Kagawa tepkileri

Shinji Kagawa bu coğrafyaya fazla.

Sosyal medyada Kagawa tepkileri

Vizyoner başkan getirsin yabancı sınırını, kagawa'yı marcao'yu izleyeceğimize puyol sadık, tarık çamdal gibi oyuncuları izleyelim.

Sosyal medyada Kagawa tepkileri

Aziz Yıldırım'ın harcadığı topçular oyunu domine ediyor.(Gökhan , Lens ) bir tanesi de en baba yedek Caner. Kagawa şiir gibi oynuyor. Siz ne konuşuyosunuz ya. Bizim kadroda FB kalitesinde 2,3 topçu ya var yok Ersun ne yapsın ? İçerde Konyayı yenemedik Bjkyi nasıl yenicez.

Sosyal medyada Kagawa tepkileri

Kagawa ikinci yeni hareketini kıskandırıyor... #BJKvFB
Adam gidiyor Kagawa gibi tartışmasız bir transfer yapıyor. Sen küme düşme potasındayken 1 ay Tolgay-Serdar peşinde koşuyorsun. Komedi ya.

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