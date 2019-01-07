Ryan Babel Arabistan yolcusu! - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Ryan Babel Arabistan yolcusu!

Beşiktaş transfer için yıldız isimlere yönelirken bir yandan da takımdaki oyuncular için teklifler yağıyor...

7 Ocak 2019 Pazartesi, 08:55:06 Güncelleme: 09:00:28
Ryan Babel Arabistan yolcusu!

Ryan Babel, yeni kontrat için yüksek maaş talebinde ısrarcı olması nedeniyle Beşiktaş ile ipleri koparma noktasına getirmişti.

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Ryan Babel Arabistan yolcusu!

Siyah Beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcunun cazip teklif gelmesi halinde elinden çıkarmayı planlıyor.

Ryan Babel Arabistan yolcusu!

Devre arası kampına alınması beklenmeyen yıldızın görüşmelerin sürmesi nedeniyle kamp kadrosuna dahil edildiği iddia edilmişti.

Ryan Babel Arabistan yolcusu!

ARAP KULÜPLERİ BABEL İÇİN SIRAYA GİRDİ

Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel için Suudi Arabistan kulüplerinin sıraya girdiği öğrenildi.

Ryan Babel Arabistan yolcusu!

Al Hilal Riyadh ve Al Nassr'ın Ryan Babel'i çok istediği öne sürüldü.

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