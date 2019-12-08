Rıdvan Dilmen'den olay Umut Nayir benzetmesi

Kasımpaşa Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam etti. Beşiktaş nefes kesen maçta Umut Nayir'in 71 ve 90+5'teki golleriyle üç puana uzandı ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Kartal 2 kez geri düştüğü maçtan 3-2'lik zaferle çıktı ve 27 puanla ikinci sıraya yerleşti. Tayfur Havutçu ile ilk maçına çıkan ve 15'te 10 kişi kalan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı ve Paşa'nın üç puan hasreti 5 maça çıktı. Beşiktaş'ta en çok konuşulan isim de 2 golle takımına galibiyeti getiren Umut Nayir oldu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'de Umut Nayir ile ilgili olay bir benzetme yaptı. İşte Dilmen'in o açıklamaları...
8 Aralık 2019 Pazar 22:40
Güncelleme: 08.12.2019 22:54
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Kasımpaşa deplasmanında 60. dakikada oyuna giren ve 71'de beraberliği getiren Umut Nayir, karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle siyah-beyazlıları 3 puana uçurdu.
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Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşen Beşiktaş'ı, Umut Nayir uçurdu.
Siyah-beyazlılar, 2-1 gerideyken 60. dakikada oyuna dahil olan ve 71. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında beraberliği getiren 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın uzatma dakikalarında siyah-beyazlı ekibi 3 puana ulaştıran isim oldu.
Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Lens'in son çizgiden verdiği pasta topu filelere göndermeyi başaran Umut, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.
Daha önce Gaziantep deplasmanında ve iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde ağları havalandıran Umut Nayir, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle siyah-beyazlı ekibin hanesine 3 puanı yazdırmasını sağladı.