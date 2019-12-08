Rıdvan Dilmen'den olay Umut Nayir benzetmesi

Kasımpaşa Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam etti. Beşiktaş nefes kesen maçta Umut Nayir'in 71 ve 90+5'teki golleriyle üç puana uzandı ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Kartal 2 kez geri düştüğü maçtan 3-2'lik zaferle çıktı ve 27 puanla ikinci sıraya yerleşti. Tayfur Havutçu ile ilk maçına çıkan ve 15'te 10 kişi kalan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı ve Paşa'nın üç puan hasreti 5 maça çıktı. Beşiktaş'ta en çok konuşulan isim de 2 golle takımına galibiyeti getiren Umut Nayir oldu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'de Umut Nayir ile ilgili olay bir benzetme yaptı. İşte Dilmen'in o açıklamaları...

8 Aralık 2019 Pazar 22:40 Güncelleme: 08.12.2019 22:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





