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Rebocho Beşiktaş anılarını anlattı: "Ya fatura ödeyemezsem? Diye düşünmek istemiyorum"
Rebocho Beşiktaş anılarını anlattı: "Ya fatura ödeyemezsem? Diye düşünmek istemiyorum"
Beşiktaş'ın sezon başında Fransız ekibi Guinamp'dan kiraladığı ve daha sonra yollarını ayırdığı Pedro Rebocho, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Oyuncu, yaptığı açıklamada siyah beyazlıların ekonomisinden, FIFA'ya dava etme düşüncesine kadar konuştu ve ekledi, "Gördüğüm en iyi atmosfer!" İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Temmuz 2020 Çarşamba 10:20
Güncelleme: 01.07.2020 10:41
Beşiktaş'ın kısa süre önce yollarını ayırdığı Pedro Rebocho, ülkesinin basınına konuştu.
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Portekizli futbolcu, siyah beyazlı kulüpte yaşadıklarını anlatırken, önemli ifadeler kullandı.
İşte Rebocho'nun Beşiktaş açıklamaları;
"Olumluydu ama aynı zamanda acı ve tatlı lezzetlerle hatırlayacağım bir anıydı. Çok güzel anlar da yaşadım. Ocak ayından itibaren her şey değişti ve sezon beklediğim gibi gitmedi.
Oynadığım en iyi atmosfere sahip olan şehir İstanbul'u, taraftarları, stadyumu çok sevdim.