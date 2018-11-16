Quaresmaya Çin kancası - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Quaresma'ya Çin kancası

    Uzakdoğu ekipleri Portekizli dünya yıldızından vazgeçmiyor.
    16 Kasım 2018 Cuma, 23:23:02 Güncelleme: 07:52:03
    Quaresmaya Çin kancası

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın taliplileri, gün geçtikte artmaya devam ediyor.

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    Quaresmaya Çin kancası

    Siyah beyazlı kulüpte son dönemde yaşanan maddi sıkıntılar ve taraftarlar ile oyuncular arasındaki gerginliğin, Ocak ayında bazı ayrılıklara yol açabileceğinin sinyallini veriyor. Kartal'a bu isimlerden biri de Quaresma...

    Quaresmaya Çin kancası

    Bu sezon asist sayısı olarak kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Q7'nin devre arasında ayrılması gündemde.

    Quaresmaya Çin kancası

    Çin kulüplerinin radarına giren 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 17 karşılaşmaya çıkarken, 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

    Quaresmaya Çin kancası

    KENDİSİNE 6 MİLYON EURO

    Bu performansıyla dikkatleri çeken Quaresma için Çin'den iki kulüp teklif getirdi. Guangzhou Evergrande'nin 7 yıllık serisine son vererek, tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan Şanghay SIPG, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

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