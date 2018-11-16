Quaresmaya Çin kancası

Uzakdoğu ekipleri Portekizli dünya yıldızından vazgeçmiyor.
16 Kasım 2018 Cuma, 23:23:02
Güncelleme: 07:52:03
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın taliplileri, gün geçtikte artmaya devam ediyor.
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Siyah beyazlı kulüpte son dönemde yaşanan maddi sıkıntılar ve taraftarlar ile oyuncular arasındaki gerginliğin, Ocak ayında bazı ayrılıklara yol açabileceğinin sinyallini veriyor. Kartal'a bu isimlerden biri de Quaresma...
Bu sezon asist sayısı olarak kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Q7'nin devre arasında ayrılması gündemde.
Çin kulüplerinin radarına giren 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 17 karşılaşmaya çıkarken, 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
KENDİSİNE 6 MİLYON EURO
Bu performansıyla dikkatleri çeken Quaresma için Çin'den iki kulüp teklif getirdi. Guangzhou Evergrande'nin 7 yıllık serisine son vererek, tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan Şanghay SIPG, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.