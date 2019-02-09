Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi! Beşiktaş'ın yeni hocası...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaşmaya vardı. Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştıracak.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 15:16:51
Güncelleme: 15:34:26
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Yaptığı tüm açıklamalarda "Beşiktaş'tan ayrılırsam Milli Takım'a giderim" diyen Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı.
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Taraflar arasında anlaşma sağlanırken resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.
İki takımı aynı anda çalıştırma konusunda Şenol Güneş'in henüz son kararını vermediği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise tecrübeli teknik adamın Mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında takımın başında olmasını istiyor.
Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, A Spor ekranlarından Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesi konusunda son gelişmeleri aktardı. Turgay Demir, "Şenol Güneş iki takımı aynı anda çalıştırmaya sıcak bakmıyor ancak ilk etapta birlikte çalıştıracak. Beşiktaş yarıştan koparsa bir ayrılık olabilir."
"Şenol Hoca'nın bu akşam böyle bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Yönetim devam ettikçe hoca devam edecektir. Kendisini taraftara borçlu hissediyor."