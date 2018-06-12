Manuel Fernandes Beşiktaş'a dönüyor!
MAÇ BAŞI ALACAK
BEŞİKTAŞ yönetimi, Fernandes için tüm şartları zorluyor.
Portekizli oyuncunun alacağı yıllık garanti ücreti düşük tutmak isteyen Beşiktaşlı yetkililer, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya 'maç başına para' teklifini biraz daha yüksek tutarak; riski en aza indirmenin peşinde.
Yönetim ayrıca Fernandes'le ilgili olarak teknik direktör Şenol Güneş'in de sunacağı raporu bekleyecek.
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ESKI sevgililerini unutamayan Beşiktaş, bir eski aşkına daha kavuşmak üzere. 'Feda' dediği dönemde en büyük yıldızı olan Fernandes 'sefa' döneminde geri dönüyor. Ve bu kez sorunlu yıldızlardan performans almayı başaran en iyi hocanın yanına geliyor. Beşiktaş orta sahasının sorunu hücumsal anlamdan katkı verememesiydi. Moskova'nın yıldızlarından olan Fernandes, bu sorunu çözecektir.Quaresma 2.Beşiktaş döneminde uslanmış ve arınmıştı.Bu kez bunu Fernandes de başarırsa çok önemli bir katkı olur. Fernandes'in kadroya katılacak olması Oğuzhan ve ya Tolgay'dan birinin takımdan ayrılacağı anlamına geliyor .
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