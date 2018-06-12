Manuel Fernandes Beşiktaş'a dönüyor!

Mini Yorum / Ertem ŞENER: Yarım kalan AŞK hikayesi

ESKI sevgililerini unutamayan Beşiktaş, bir eski aşkına daha kavuşmak üzere. 'Feda' dediği dönemde en büyük yıldızı olan Fernandes 'sefa' döneminde geri dönüyor. Ve bu kez sorunlu yıldızlardan performans almayı başaran en iyi hocanın yanına geliyor. Beşiktaş orta sahasının sorunu hücumsal anlamdan katkı verememesiydi. Moskova'nın yıldızlarından olan Fernandes, bu sorunu çözecektir.Quaresma 2.Beşiktaş döneminde uslanmış ve arınmıştı.Bu kez bunu Fernandes de başarırsa çok önemli bir katkı olur. Fernandes'in kadroya katılacak olması Oğuzhan ve ya Tolgay'dan birinin takımdan ayrılacağı anlamına geliyor .