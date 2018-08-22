Jurgen Klopp, Loris Karius için Beşiktaş dedi! - Galeri - Fotomaç
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!

    22 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:21:38 Güncelleme: 01:21:43
    Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
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    Jurgen Klopp, Loris Karius için Beşiktaş dedi!

    Beşiktaş'ta Loris Karius heyecanı yaşanıyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
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    Jurgen Klopp, Loris Karius için Beşiktaş dedi!

    Fabri'nin Fulham'a satışının ardından kalede büyük sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar, Liverpool formasını giyen Alman file bekçisinin imzasını bekliyor.

    Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
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    Jurgen Klopp, Loris Karius için Beşiktaş dedi!

    Alınan bilgilere göre transfer iki gün içinde resmi olarak açıklanacak.

    Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
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    Jurgen Klopp, Loris Karius için Beşiktaş dedi!

    7-8 KULÜP TEKLİF YAPTI AMA...

    Bu flaş transfer hamlesinin perde arkasında Jurgen Klopp olduğu ortaya çıktı.

    Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
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    Jurgen Klopp, Loris Karius için Beşiktaş dedi!

    Liverpool'un Allison Becker'i kadrosuna katmasının ardından formayı kaptıran Karius için 7-8 kulübün teklif yaptığı öğrenildi.

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