Jurgen Klopp, Loris Karius için Beşiktaş dedi! - Galeri - Fotomaç
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Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:21:38
Güncelleme: 01:21:43
Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
Beşiktaş'ta Loris Karius heyecanı yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
Fabri'nin Fulham'a satışının ardından kalede büyük sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar, Liverpool formasını giyen Alman file bekçisinin imzasını bekliyor.
Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
Alınan bilgilere göre transfer iki gün içinde resmi olarak açıklanacak.
Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
7-8 KULÜP TEKLİF YAPTI AMA...
Bu flaş transfer hamlesinin perde arkasında Jurgen Klopp olduğu ortaya çıktı.
Jurgen Klopp, Loris Karius için 'Beşiktaş' dedi!
Liverpool'un Allison Becker'i kadrosuna katmasının ardından formayı kaptıran Karius için 7-8 kulübün teklif yaptığı öğrenildi.