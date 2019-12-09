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Jeremain Lens ile ilgili gerçeği canlı yayında resmen açıkladı!
Beşiktaş'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens hakkında uluslararası bir gerçek ortaya çıktı... Surinam Milli Takımı teknik direktörü Dean Gorre, siyah-beyazlı futbolcu ile beraber, Ajax'lı Quincy Promes ve Liverpool'lu Georginio Wijnaldum hakkında önemli bir gerçeği ortaya çıkardı... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)
9 Aralık 2019 Pazartesi 13:38
Güncelleme: 09.12.2019 13:42
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Beşiktaş'ın Hollandalı milli futbolcusu Jeremain Lens ile ilgili Hollanda'dan önemli bir itiraf geldi.
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Kökleri Sürinam'a dayanan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun gizli bir şekilde 'özüne' hizmet ettiği ortaya çıktı...
Hollanda Milli Takımı ile beraber toplamda 34 müsabakada forma giyen ve 8 de gol kaydeden futbolcu için Surinam teknik direktörü Dean Gorre, oyuncsunun kendileri için çalıştığını söyledi.
2016 yılında kendisine yöneltilen Hollanda - Surinam sorusu ile ilgili Lens, "Surinam geçmişte bir Hollanda kolonisiydi ve bu nedenle birçok Surinamlı Hollanda'da büyüdü. Benim ailem için de bu geçerli" demişti.
Aradan geçen 4 yılın ardından Hollanda Mili Takımı'nda forma giymeye devam eden Lens'in gizlice Sürinam Milli Takımı'na hizmet ettiği, hatta bunu diğer Sürinamlı yıldızlarla beraber yaptığı belli oldu...