İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Siyah Beyazlılar 2-1 öne geçtiği mücadelede 4-2 mağlup olarak karşılaşmadan puansız ayrılmış oldu. Maçın son bölümlerinde yeni transferlerden Victor Ruiz sakatlanarak yerini Atiba'ya bırakmak zorunda kaldı.
20 Eylül 2019 Cuma 00:03
Güncelleme: 20.09.2019 00:11
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Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. 90+3 ve 90+4. dakikalarda yediği gollerle yıkılan Beşiktaş 4-2 mağlup oldu.
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Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Siyah-Beyazlılar'da Victor Ruiz de sakatlanarak yerini Atiba'ya bıraktı.