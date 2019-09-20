İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Siyah Beyazlılar 2-1 öne geçtiği mücadelede 4-2 mağlup olarak karşılaşmadan puansız ayrılmış oldu. Maçın son bölümlerinde yeni transferlerden Victor Ruiz sakatlanarak yerini Atiba'ya bırakmak zorunda kaldı.