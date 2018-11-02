Güven Yalçın: İdolüm Cenk Tosun

Bayer Leverkusen altyapısından alınan genç Güven Yalçın, kendisine Cenk Tosun'u örnek aldığını ifade ederek "Öncelikle Beşiktaş'ta, sonra da Avrupa'da iyi yerlere gelebilmek için çok çalışıyorum" dedi.
2 Kasım 2018 Cuma, 01:19:22
Güncelleme: 01:19:26
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Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Güven Yalçın, hayallerini gerçekleştirmek için Beşiktaş'a geldiğini ifade etti. Bayer
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Leverkusen altyapısından Kara Kartal'a transfer olan Güven, kendisine Cenk Tosun'u örnek aldığını belirterek "Beşiktaş'a geldi ve birkaç sene içerisinde büyük oyuncu oldu.
Buradaki başarısıyla da İngiltere Premier Ligi'ne transfer oldu. Çok güzel bir örnek kendisi.
Hedeflerim tabii ki burada güzel seneler geçirmek. Cenk Tosun gibi olmak, iyi yerlere gelmek istiyorum" dedi.
Rize maçının ardından taraftarlara üçlü çektirerek tribünlerle bütünleşen Güven Yalçın şöyle devam etti: "Eskiden on numara oynuyordum, sonra hocam hızımdan dolayı beni kanada koydu; ardından da forvete geçtim.