Güven Yalçın: İdolüm Cenk Tosun - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Güven Yalçın: İdolüm Cenk Tosun

    Bayer Leverkusen altyapısından alınan genç Güven Yalçın, kendisine Cenk Tosun'u örnek aldığını ifade ederek "Öncelikle Beşiktaş'ta, sonra da Avrupa'da iyi yerlere gelebilmek için çok çalışıyorum" dedi.

    2 Kasım 2018 Cuma, 01:19:22 Güncelleme: 01:19:26
    Güven Yalçın: İdolüm Cenk Tosun

    Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Güven Yalçın, hayallerini gerçekleştirmek için Beşiktaş'a geldiğini ifade etti. Bayer

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Güven Yalçın: İdolüm Cenk Tosun

    Leverkusen altyapısından Kara Kartal'a transfer olan Güven, kendisine Cenk Tosun'u örnek aldığını belirterek "Beşiktaş'a geldi ve birkaç sene içerisinde büyük oyuncu oldu.

    Güven Yalçın: İdolüm Cenk Tosun

    Buradaki başarısıyla da İngiltere Premier Ligi'ne transfer oldu. Çok güzel bir örnek kendisi.

    Güven Yalçın: İdolüm Cenk Tosun

    Hedeflerim tabii ki burada güzel seneler geçirmek. Cenk Tosun gibi olmak, iyi yerlere gelmek istiyorum" dedi.

    Güven Yalçın: İdolüm Cenk Tosun

    Rize maçının ardından taraftarlara üçlü çektirerek tribünlerle bütünleşen Güven Yalçın şöyle devam etti: "Eskiden on numara oynuyordum, sonra hocam hızımdan dolayı beni kanada koydu; ardından da forvete geçtim.

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