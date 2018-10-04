Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası

    Yıldız oyuncuyu daha önce İngiltere'ye götüren Hırvat hoca Gökhan Töre'yi şimdi de Al Ittihat'a transfer etmek istiyor!
    4 Ekim 2018 Perşembe, 02:24:46 Güncelleme: 02:26:32
    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
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    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası

    Beşiktaş'ta Ocak ayında ilk ayrılık Gökhan Töre ile olacak gibi duruyor.

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    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
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    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası

    Yönetim, bir türlü kendine gelemeyen milli futbolcuya sözleşme önermeye sıcak bakmıyor.

    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
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    • 7
    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası

    Töre'nin menajeri de sürekli kulübün kapısını Ocak restiyle çalarken, "Eğer iyi bir teklif getirirseniz Ocak'ta ayrılabilir" diyor.

    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
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    • 7
    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası

    Töre'ye teklif ise kendisini parlatan ve Premier Lig'e götüren Slaven Bilic'ten geldi.

    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
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    • 7
    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası

    Al Ittihat takımının başına geçen Hırvat teknik adamın Gökhan Töre'ye, "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği bildirildi.

    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
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    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası

    Töre'nin bu teklifi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'tan kazandığının 2 katından fazlasını alacağı belirtildi.

    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
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    • 7
    Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
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