Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası - Galeri - Fotomaç
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Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
Yıldız oyuncuyu daha önce İngiltere'ye götüren Hırvat hoca Gökhan Töre'yi şimdi de Al Ittihat'a transfer etmek istiyor!
4 Ekim 2018 Perşembe, 02:24:46
Güncelleme: 02:26:32
Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
Beşiktaş'ta Ocak ayında ilk ayrılık Gökhan Töre ile olacak gibi duruyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
Yönetim, bir türlü kendine gelemeyen milli futbolcuya sözleşme önermeye sıcak bakmıyor.
Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
Töre'nin menajeri de sürekli kulübün kapısını Ocak restiyle çalarken, "Eğer iyi bir teklif getirirseniz Ocak'ta ayrılabilir" diyor.
Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
Töre'ye teklif ise kendisini parlatan ve Premier Lig'e götüren Slaven Bilic'ten geldi.
Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
Al Ittihat takımının başına geçen Hırvat teknik adamın Gökhan Töre'ye, "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği bildirildi.
Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası
Töre'nin bu teklifi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'tan kazandığının 2 katından fazlasını alacağı belirtildi.
Gökhan Töre’ye Slaven Bilic kancası