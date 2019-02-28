Gary Medel kara listeye alındı - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Gary Medel kara listeye alındı

Gary Medel kara listeye alındı

Beşiktaş'a geldiği 2017 yılından beri taraftarın sevgilisi haline gelen Gary Medel, kulübü FIFA'ya şikayet etmesiyle gözden düşmüştü. Şili'li oyuncu bu hareketinden sonra adeta formayı unuttu.
28 Şubat 2019 Perşembe 09:26 Güncelleme: 28.02.2019 09:50
Gary Medel kara listeye alındı

Beşiktaş'ın en istikrarlı ve formda isimlerinden Gary Medel, siyah-beyazlı yönetim tarafından deyim yerindeyse kara listeye alındı. Daha önce maddi konularda sıkıntı yaşanan Pepe, Ryan Babel, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Alvaro Negredo gibi isimlerin takımla ilişkisini kesen yönetimin, Medel'i de şimdiden yeni oluşumda düşünmediği aktarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gary Medel kara listeye alındı

Şilili oyuncunun FIFA'ya gittikten sonra ilk 11'de forma yüzü görememesi nedeniyle bir hayli üzgün olduğu ve bu hamlesinden dolayı pişmanlık duyduğu bildirildi.

6 GOLLÜK DERBİ DIŞ BASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI;

Gary Medel kara listeye alındı

Takımdaki birçok oyuncuya geçtiğimiz günlerde ödeme yapan siyah-beyazlı yönetimin, Gary Medel'e ise FIFA'nın belirlediği tarihte ödeme yapacağı ifade edildi.

Gary Medel kara listeye alındı

Maddi sıkıntıların olduğu bu dönemde kulüple parasal problemler yaşayan oyuncularla yolları ayırma kararı kalan yöneticilerin, futbolcularla yapılan toplantılarda, "Herkes parasını alacak ama şu dönemde biraz daha sabredilmesi gerekiyor" mesajını ilettiği vurgulandı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Gary Medel kara listeye alındı

Milliyet'in haberine göre; Ara transferde ayrılığın eşiğinden dönen ve Gary Medel gibi maddi konularda bir süredir yönetimle sıkıntı yaşayan Ricardo Quaresma'nın da sezon sonu gönderilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN