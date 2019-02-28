Gary Medel kara listeye alındı

Beşiktaş'ın en istikrarlı ve formda isimlerinden Gary Medel, siyah-beyazlı yönetim tarafından deyim yerindeyse kara listeye alındı. Daha önce maddi konularda sıkıntı yaşanan Pepe, Ryan Babel, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Alvaro Negredo gibi isimlerin takımla ilişkisini kesen yönetimin, Medel'i de şimdiden yeni oluşumda düşünmediği aktarıldı.