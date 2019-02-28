Gary Medel kara listeye alındı
Beşiktaş'ın en istikrarlı ve formda isimlerinden Gary Medel, siyah-beyazlı yönetim tarafından deyim yerindeyse kara listeye alındı. Daha önce maddi konularda sıkıntı yaşanan Pepe, Ryan Babel, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Alvaro Negredo gibi isimlerin takımla ilişkisini kesen yönetimin, Medel'i de şimdiden yeni oluşumda düşünmediği aktarıldı.
Şilili oyuncunun FIFA'ya gittikten sonra ilk 11'de forma yüzü görememesi nedeniyle bir hayli üzgün olduğu ve bu hamlesinden dolayı pişmanlık duyduğu bildirildi.
Maddi sıkıntıların olduğu bu dönemde kulüple parasal problemler yaşayan oyuncularla yolları ayırma kararı kalan yöneticilerin, futbolcularla yapılan toplantılarda, "Herkes parasını alacak ama şu dönemde biraz daha sabredilmesi gerekiyor" mesajını ilettiği vurgulandı.