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Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına henüz lig bitmeden başlayan siyah beyazlıların, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan yıldız futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Haziran 2020 Pazartesi 11:55
Güncelleme: 22.06.2020 12:06
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Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor...
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Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olan Kara Kartal, 5-1'lik galibiyetle 'ben de buradayım!' mesajı vermişti.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon hedefinin lig şampiyonluğu olduğunu ifade ederken, bu sezon da Avrupa kupalarına gitmek istediğini dile getirmişti.
SERGEN YALÇIN: KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ Siyah beyazlı kulübün hocası, Denizlipor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer vermişti;
"Beşiktaş gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için oynayacak. Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar."