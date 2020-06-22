Haberler Galeri Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına henüz lig bitmeden başlayan siyah beyazlıların, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan yıldız futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:55 Güncelleme: 22.06.2020 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





