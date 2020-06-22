Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına henüz lig bitmeden başlayan siyah beyazlıların, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan yıldız futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Haziran 2020 Pazartesi 11:55 Güncelleme: 22.06.2020 12:06
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!

Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olan Kara Kartal, 5-1'lik galibiyetle 'ben de buradayım!' mesajı vermişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!

Teknik Direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon hedefinin lig şampiyonluğu olduğunu ifade ederken, bu sezon da Avrupa kupalarına gitmek istediğini dile getirmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!

SERGEN YALÇIN: KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ
Siyah beyazlı kulübün hocası, Denizlipor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer vermişti;

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!

"Beşiktaş gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için oynayacak. Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA